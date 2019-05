Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…

- Departamentul de Stat american a anunțat joi ca, incepand de luni, alti 340 de apropiati ai presedintelui Nicolas Maduro vor fi adaugați pe lista persoanelor cu interdictie de viza SUA. "Peste 600 de indivizi au fost lipsiti de viza SUA de la sfarsitul lui 2018", a declarat purtatorul de cuvant al…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut, luni, ''sa se evite o interventie militara'' in Venezuela si spune este in contact cu toate partile implicate in criza actuala, a declarat Maja Kocijancic, purtatoarea de cuvant a sefei diplomatiei europene Federica Mogherini. "Trebuie sa se evite o interventie militara",…

- ''SUA vor trece la fapte impotriva celor care se opun reinstaurarii pasnice a democratiei in Venezuela. A sosit timpul acum de a actiona pentru a sustine cerintele poporului venezuelean disperat'', a scris pe Twitter secretarul de stat american Mike Pompeo. ''Suntem solidari cu cei care isi…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat miercuri regimul lui Nicolas Maduro ca 'blocheaza' ajutorul umanitar trimis in Venezuela, in special de catre Statele Unite in coordonare cu presedintele autoproclamat Juan Guaido, transmite AFP. 'Poporul venezuelean are nevoie disperata de…

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- "Desigur, este o optiune", a spus Trump, mentionand ca omologul sau venezuelean Nicolas Maduro i-a solicitat o intalnire acum cateva luni, dar a refuzat-o date fiind "lucrurile oribile" care se petrec in Venezuela. "Era una din tarile cele mai bogate din lume si acum uite ce saracie, ce agitatie…