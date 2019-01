INFO TRAFIC MARAMURES: Circulatie rutiera in conditii de iarna

Vremea a fost calda fata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost temporar noros. In cursul noptii, in zonele joase a plouat slab, iar la munte, in cursul zilei si al noptii, au predominat ninsorile. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.6 l/mp, la Vf.… [citeste mai departe]