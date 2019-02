Criză Venezuela. Italia și Argentina, poziție privind intervenția militară "Pozitia italiana este in acord cu cea argentiniana.(...) Suntem impotriva oricarei solutii care recurge la interventii armate, vrem un proces de consolidare nationala, care sa elimine violenta din scenariu, precum si solutia militara dintre solutiile posibile", a declarat Milanesi. Totodata, oficialul italian a spus ca prioritatea guvernului sau este solutionarea "urgentei umanitare" pe care o traieste statului din Caraibe."Exista o urgenta umanitara foarte grava in Venezuela, fara precedent, exista o lipsa a produselor de prima necesitate, alimente si medicamente. Trebuie depasita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

