Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea a crescut la frontiera dintre Venezuela si Columbia sambata - ”Ziua Z” stabilita de opozantul Juan Guaido in vederea introducerii in tara a ajutoarelor umanitare trimise in principal de Statele Unite, dar pe care regimul lui Nicolas Maduro le refuza, relateaza AFP.

- 'O provocare periculoasa de amploare, inspirata si condusa de Washington, si anume trecerea frontierei venezuelene de catre un pretins convoi umanitar, este prevazuta la 23 februarie', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, intr-o conferinta de presa. Aceasta…

- Premierul canadian a anuntat, luni, un ajutor de 53 de milioane de dolari canadieni (aproximativ 35 de milioane de euro) pentru poporul venezuelean, in deschiderea unei reuniuni de la Ottawa a tarilor din Grupul de la Lima. "Astazi, Canada pluseaza si anunta ca va da 53 de milioane de dolari pentru…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat miercuri militari dezertori, deveniti ”mercenari”, de conspiratie din Columbia, cu scopul de a crea disensiuni in armata venezueleana, pilonul regimului sau contestat de catre opozantul Juan Guaido, relateaza AFP.”Un grup de militari dezertori,…

- In plina criza cu Venezuela, un rand scris in partea de sus a blocnotesului pe care il tinea in mana a atras atentia: "5.000 de soldati in Columbia", se poate citi privind de aproape fotografiile din timpul briefingului de presa.Solicitat de AFP in legatura cu semnificatia acestei insemnari,…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- 'Politica (Statelor Unite) in ce priveste Venezuela, ca si numeroase alte tari, este distructiva, dupa parerea mea. Asta nu mai trebuie dovedit', a declarat Serghei Lavrov in cursul unei conferinte de presa la Rabat impreuna cu omologul sau marocan, Nasser Bourita, retransmisa pe site-ul Ministerului…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo va cere sambata Consiliului de Securitate al ONU sa il recunoasca pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei, a anuntat vineri Departamentul de Stat de la Washington, printr-un comunicat preluat de Reuters. Statele Unite…