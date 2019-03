Stiri pe aceeasi tema

- "Incearca sa monteze o criza cu scopul de a justifica escaladarea politica si o interventie militara in Venezuela pentru a provoca un razboi in America de Sud", a declarat liderul socialist, citat in engleza de ABC, in urma unui interviu realizat in spaniola. In legatura cu reuniunea Grupului…

- Tensiunea a crescut la frontiera dintre Venezuela si Columbia sambata - ”Ziua Z” stabilita de opozantul Juan Guaido in vederea introducerii in tara a ajutoarelor umanitare trimise in principal de Statele Unite, dar pe care regimul lui Nicolas Maduro le refuza, relateaza...

- Presedintele parlamentului este suspectat ca "a primit bani proveniti de la instante internationale si nationale fara nici un fel de justificare", a declarat Elvis Amoroso, presedintele Biroului de control financiar care se ocupa de ancheta. Liderul opozitiei este de asemenea suspectat ca…

- Aproximativ 90% dintre venezueleni "sunt pentru schimbare, Maduro a pierdut controlul tarii", afirma autoproclamatul presedinte interimar, Juan Guaidò, într-un interviu în exclusivitate la TG2, conform La Stampa citata de Rador. Guaidò a raspuns la o întrebare…

- Statele Unite au certificat autoritatea liderului opoziției din Venezuela, Juan Guaido, de a controla anumite active de la Rezerva Federala din New York și din alte banci americane, a anunțat Departamentul de Stat marți, potrivit Reuters. Certificarea acordata vineri se aplica unor anumite active…

- Autoproclamatul presedinte al Venezuelei, Juan Guaido, a lansat un apel la organizarea a doua manifestatii - miercuri si sambata - pentru a determina armata, principalul sustinator al presedintelui ales Nicolas Maduro, sa treaca de partea opozitiei si in

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a indemnat joi la ”dialog” in vederea impiedicarii unei ”escaladari care sa conduca la un conflict ce ar fi un dezastru pentru populatia tarii si pentru regiune”, ultima dintr-o serie de reactii internationale dupa ce Statele Unite si alte tari din America…

- Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie. Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere…