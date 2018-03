Stiri pe aceeasi tema

- ITM Teleorman atrage atentia: nu se mai percep comisioane pentru plasarea fortei de munca in strainatate in Economie / Activitatea de plasare forța de munca in strainatate poate fi desfasurata de un agent de plasare a fortei de munca persoana juridica, potrivit normelor legale in vigoare. Incepand…

- Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a atras atentia asupra faptului ca in Romania este nevoie de investitii mari pentru prevenirea inundatiilor. Ioan Balan a amintit ca in data de 8 martie a.c., la Ministerul Apelor și Padurilor și al Administratiilor Bazinale de Apa din Romania s-au demarat ...

- PRIAevents organizeaza Conferinta PRIA Agriculture, insotita de Gala PRIA Women in Agriculture in data de 22 martie 2018, la hotel Radisson Blu Bucuresti, incepand cu orele 14:00.Conferinta PRIA Agriculture este cel mai important eveniment al primaverii pentru agricultura si reprezinta o reala…

- Incepand cu data de 05 martie 2018, au intrat in vigoare modificarile aduse Legii 156/2000 privind protecția cetațenilor romani care lucreaza in strainatate, prin Legea 232/2017. ITM Arad atrage atenția celor care incheie contracte de mediere asupra faptului ca, potrivit noilor reglementari, agentul…

- Uniunea Europeana a cerut miercuri Slovaciei sa faca rapid lumina in cazul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak si sa coopereze cu Oficiul European de Lupta Antifrauda al UE (OLAF), relateaza France Presse.

- Agentia ONU pentru palestinieni (UNRWA) cauta ajutor pentru a acoperi golul de finantare de jumatate de milion de dolari, la o conferinta a donatorilor la Roma, relateaza dpa. "A finanta #UNRWA pentru a-i permite sa-si continue mandatul este un responsabilitate politica, legala, morala si umanitara",…

- Bosnia se teme de o 'criza' a migratiei provocata de trecerea masiva a migrantilor dinspre Grecia, a declarat miercuri ministru bosniac al securitatii, Dragan Mektic, care a atentionat ca tara sa nu poate gestiona aceasta situatie, transmite AFP.''Situatia se complica pe ruta balcanica'',…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, declara ca nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- Lipsa de pe piata a imunoglobulinei a determinat autoritatile romane sa ceara oficial ajutorul tarilor din UE si NATO, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura.

- Ministerul Sanatatii (MS) atrage atentia asupra faptului ca a identificat in spatiul online site-uri care, in mod abuziv, utilizeaza identitatea MS in calitate de garant pentru promovarea si comercializarea unor medicamente care nu au autorizatie de punere pe piata, potrivit Agerpres."In urma identificarii…

- La sediul Instituției Prefectului Salaj s-a intrunit ieri Comisia județeana pentru creșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile in incita și in zonele adiacente unitaților de invațamant preuniversitar. Lucrarile au fost conduse de catre subprefectul…

- „Situatia politica din Romania a intarziat si aderarea Bulgariei la Schengen. Sofia a inregistrat progrese mari, insa la Bucuresti exista o intarziere in combaterea coruptiei, ceea ce impiedica ambele tari sa devina parte a spatiului Schengen”, a declarat Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular…

- "Situația din Siria se deterioreaza considerabil" și "daca nu va exista niciun element nou, atunci ne vom indrepta spre o catastrofa umanitara", spune ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Yves le Drian, potrivit Le Point.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca este ingrijorat de posibilitatea unei confruntari directe intre Israel si miscarea Hezbollah din Liban, relateaza Reuters. Intr-o declaratie acordata presei in capitala Portugaliei, Lisabona, orasul sau natal, Guterres a afirmat ca ultimele…

- Colegiul Tehnic ”Victor Ungureanu” din Campia Turzii nu va mai avea parcul de la intrare, atrage atenția consilierul PMP Adrian Mischian. Acesta a facut referire la o decizie a instanței, prin care foștii proprietari ai terenului au obținut acea zona, astfel ca liceul ramane fara spațiu verde. Read…

- Ministrul a insistat asupra rolului strategic jucat de Romania in noul context de securitate de la Marea Neagra. Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un nou tratat de securitate post Brexit. Declaratia, facuta de premierul Theresa May, a fost bine primita de presedintele Comisiei…

- Responsabili din Ministerul pentru Imigratie au indicat joi ca 232 de romani au depus solicitari de azil in Canada de la ridicarea obligativitatii vizelor, la 1 decembrie anul trecut. Comparativ, doar 120 de romani au cerut azil in Canada in intregul an 2016. Desi s-a renuntat la obligativitatea…

- Merkel l-a primit la Berlin pe premierul Binali Yildirim pentru discutii care ar urma sa contribuie la dezghetarea raporturilor dintre Germania si Turcia, dupa un an si jumatate de relatii tensionate.Principalul punct de divergenta il constituie situatia jurnalistului germano-turc Deniz…

- Consiliul Superior al Magistraturii isi va preciza, miercuri, pozitia fata de scandalul declansat dupa ce fostul deputat PSD, Vlad Cosma, cercetat de DNA pentru coruptie, a facut publice mai multe inregistrari audio cu procurorii DNA Prahova, Lucian Onea si Mircea Negulescu, care vorbeau despre aranjarea…

- Increderea consumatorilor europeni a ajuns, in decembrie 2017, la un indice de 21,1 puncte, cel mai ridicat din ultimii 10 ani, in timp ce, in cazul Romaniei, toti indicatorii au scazut semnificativ, va urmare a crizei guvernamentale, reiese din rezultatele studiului GfK privind climatul de consum…

- BNR a revizuit in creștere prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului Mugur Isarescu, la finalul anului in curs, BNR se aștepta ca inflația sa ajunga la 3,5% și nu la 3,2% așa cum au aratat prognozele anterioare. BNR a revizuit in creștere inflația prognoza privind inflația. Potrivit guvernatorului…

- Un studiu recent, efectuat de medicul german Harald Voss, dezvaluie cifre neliniștitoare in privința celor care se masturbeaza aplicand tehnici periculoase. Studiul dezvaluie ca in Germania...

- 'Prin intermediul fundatiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire', a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, presedinte al organizatiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph ca 'comploteaza pentru a zadarnici Brexitul'. Potrivit…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD ALDE, potrivit Digi 24.Decizia de a dezbate in sesiune plenara situatia justitiei din Romania a fost luata in 18 ianuarie in Parlamentul…

- Pietele financiare sunt afectate de fenomene care au explicatii in evenimente punctuale, precum schimbarea la varful FED, datele economice din SUA si o corectie a pretului actiunilor, dar nu pot fi interpretate ca un semn de criza, sustine Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere.Citește și:…

- Situatia dificila cu care se confrunta procesatorii de legume si fructe generata de obligativitatea suportarii de catre acestia a taxelor anuale pentru ambalajele din sticla in care isi comercializeaza produsele, urgentarea acordarii sprijinului pentru suprafetele cultivate cu tomate destinate industrializarii…

- BUCURESTI, 30 ian — Sputnik, Doina Crainic. George Soros a afirmat, la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca „societațile deschise sunt în criza", ca avanseaza „diverse forme de dictaturi și state mafiote, precum Rusia lui Putin" si ca președintele american Donald…

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- Europarlamentarul Monica Macovei sustine ca situatia dificila in care sunt pusi pacientii cu afectiuni imunitare este cunoscuta la Bruxelles, iar comisarul european pentru Sanatate, Vytenis Andriukaitis, i-a prezentat procedurile de urmat de catre Guvernul Romaniei in ce priveste criza imunoglobulinei.…

- Criza financiara din Grecia este considerata de unii analiști drept cea mai mare tragedie economica din Europa, dupa Al Doilea Razboi Mondial. Din fericire, s-a redus in ultimii ani, așa ca autoritațile pot invața lecții și pentru alte state UE, in viitor

- Presedintele Organizatiei Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cusnir, i-a atras atentia primarului Ion Lungu asupra faptului ca mai multe locuri de joaca au fost transformate in parcari. Mai mult, Dan Ioan Cusnir a aratat ca in unele cazuri s-a ajuns in situatia in care unele spatii de joaca, asa ...

- Fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, atrage atentia, intr-o postare pe Facebook, ca o lege adoptata de Parlament si promulgata recent de presedintele Romaniei, sterge "datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". 0 0 0 0 0 0

- ”Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situatia justitiei din Romania ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia. Decizia a fost luata astazi in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, compusa din liderii grupurilor…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Șeful statului, Igor Dodon, condamna modul in care a evoluat criza politica din Municipiul Balți, calificind drept anormala situația consilierilor care au declarat greva foamei, comunica NOI.md. Demnitarul a menționat ca nu a cerut nimeni intervenția Președinției in medierea conflictului izbucnit la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a atacat violent Statele Unite luni, in cursul conferintei sale de prezentare a bilantului pentru 2017, acuzand administratia de la Washington ca refuza „realitatea unei lumi multipolare“, relateaza AFP.

- Jurnalistul Oreste Teodorescu atrage atentia autoritatilor romane fata de o nou provocare la adresa integritatii si identitatii Romaniei din partea extremistilor maghiari din organizatia intitulata „Miscarea celor 64 de comitate”,...

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana face o analiza a riscurilor pe care le travereaza Romania in 2018. Geoana atrage atenția ca aceasta criza din PSD ar putea conduce inclusiv la pierderea guvernarii de catre PSD și atrage atenția ca ”Trabantul sa nu devina trotineta”.Citește și: SURSE…

- Fostul președinte Traian Basescu, intr-o postare intitulata “Romania sfasiata de hienele din PSD”, vorbește despre actualul scandal dintre ministrul de Interne și premierul Tudose. Basescu spune ca partidul social-democrat a devenit un risc pentru securitate iar țara este intr-o decredibilizare totala…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Sorin Prepelița Zeci de familii vasluiene care lucreaza in strainatate au incasat ilegal alocații de stat pentru copii. Inspectorii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Vaslui au depistat, de la inceputul anului, mai multe cazuri de incasare ilegala a alocațiilor de stat pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Preşedintele Klaus Iohannis atrage însă atenţia asupra unor vulnerabilităţi…

- Situație de criza la Spitalul de Urgențe Oftalmologice, anunțata chiar de managerul general al instituției: "CAD ȘI MEDICII !! Medicul șef al UPU, internat la Matei Balș cu RUJEOLA", a scris prof. dr. Monica Pop pe o rețea de socializare.

- Daca ar fi sa avem o opinie cu privire la anul 2017 din punct de vedere al investitiilor publice putem spune cu siguranta ca a fost un an dezastruos. Asta nu doar pentru ca cheltuirea banilor europeni nu a inceput (sume derizorii), cat mai ales pentru faptul ca in cele mai multe cazuri nici nu s-a dat…