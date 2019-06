Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anunțat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Veneția cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, relateaza mediafax.Vezi și: Noi INREGISTRARI…

- Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a anunțat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Veneția cu privire la condițiile de dizolvare a Parlamentului din Republica Moldova, conform unui comunicat publicat pe site-ul instituției, scrie Mediafax. Thorbjørn…

- Secretarul general al Consiliul Europei, Thorbjørn Jagland, a anuntat duminica, 9 iunie, ca va cere avizul Comisiei de la Venetia cu privire la actiunile Curtii Constitutionale de la Chisinau din ultima perioada, inclusiv in ceea ce priveste decizia de dizolvare a Parlamentului Republicii Moldova. Deciziile…

- Secretarul general al Guvernului Toni Grebla, fost judecator la CCR, a declarat joi, la Antena3, ca președintele incalca decizia Curții Constituționale și recomandarile Comisiei de la Veneția.Intrebarile la referendum:„1. Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni…

- Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia se vor intalni joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor justitiei. "Comisia de la Venetia - in timp ce eram in comisie, am aflat ca programul punctual l-au…

- Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia se vor intalni joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor justitiei. ‘Comisia de la Venetia – in timp ce eram in comisie, am aflat ca programul punctual l-au stabilit…

- ​Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului spre reexaminare legea de aprobare a OUG 90/2018 privind operaționalizarea secției de investigare a magistraților, cerand punerea textului in acord cu recomandarile cuprinse in raportul MCV, observațiile Comisiei de la Veneția și cu recomandarile GRECO.…

- "Raportul comisiilor este un fals. Raportul este falsificat in mod grosolan fata de votul si dezbaterile din comisie. Din nefericire, proiectul de hotarare contine cu totul si cu totul alt text. Sunt amestecate prevederi legate de referendumul consultativ solicitat de presedintele Iohannis si cu…