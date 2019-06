Criză Republica Moldova. Apelul lui Igor Dodon 'Ma adresez tuturor functionarilor publici, colaboratorilor structurilor de forta, militarilor: voi puteti deveni elementul de baza care va lansa procesul de transmitere pasnica a puterii, voi puteti salva tara de destabilizare', a scris Igor Dodon. Apel la instituțiile de stat Apel la instituțiile de stat De asemenea, Igor Dodon s-a adresat celor care conduc institutiile de stat, ministerele, departamentele, procurorilor si judecatorilor, inclusiv celor de la Curtea Constitutionala, 'sa demisioneze si sa nu fie complicii uzurpatorilor'. Igor Dodon a subliniat ca noua guvernare legitima este sustinuta de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

