Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru putere continua luni la Chișinau, dar, în vreme ce UE și SUA și-au anunțat pe rând susținerea pentru noul guvern condus de Maia Sandu și susținut de socialiști și de proeuropeni, oligarhul Vlad Plahotniuc face eforturi pentru a-și menține

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate si comisarul european Johannes Hahn au emis un comunicat comun prin care transmit ca Uniunea Europeana este pregatita sa colaboreze cu "Guvernul legitim din punct de vedere democratic" al Republicii Moldova,…

- Federica Mogherini, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate și comisarul european Johannes Hahn au emis un comunicat comun prin care transmit ca Uniunea Europeana este pregatita sa colaboreze cu „Guvernul legitim din punct de vedere democratic” al Republicii Moldova,…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte al tarii, in urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat, sambata, decretele presedintelui Igor Dodon privind desemnarea ca premier a lideruluii Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu, si numirea guvernului condus de aceasta. Noul guvern depusese deja juramantul in fata Parlamentului.…

- In cadrul vizitei sale de o zi in Belarus, Igor Dodon a avut o intrevedere joi, 11 aprilie, cu presedintele Alexandr Lukasenko. Seful statului i-a multumit omologului sau „pentru sprijinirea Republicii Moldova in obtinerea statutului de observator in cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, precum si pentru…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. În aceasta seara, la Chișinau, va avea loc meciul dintre selecționatele Republicii Moldova și Franței din cadrul Preliminariilor Campionatului European 2020. Meciul va avea loc pe Stadionul ”Zimbru”, începând cu ora 21:45. Președintele…