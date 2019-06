Stiri pe aceeasi tema

- Toata conducerea PDM a demisionat, astazi. Despre aceasta a anunțat Pavel Filip in cadrul unui briefing de presa dupa ședința Consiliului Politic al PDM."Toata conducerea PDM si-a depus demisia, toti vicepresedintii, inclusiv secretarul general si-a prezentat demisia.

- CHIȘINAU, 14 iun – Sputnik. Republica Moldova traverseaza o criza politica. Întreaga comunitate internaționala monitorizeaza situația de la Chișinau. Dar cel mai mult moldovenii se intereseaza cum poate fi soluționata criza. Cât de necesare sunt în opinia cetațenilor…

- ''Consilierul Prezidențial pentru politica externa Bogdan Aurescu va efectua vineri, 14 iunie a.c., o vizita de lucru la Chișinau. Vizita are loc in contextul evoluțiilor politice recente din Republica Moldova. Delegația condusa de Consilierul Prezidențial pentru politica externa, din…

- Scandalul din Republica Moldova depaseste sfera politicului si intra in zona penalului. Igor Dodon isi acuza adversarii ca vor sa il lichideze si spune ca acesta e motivul pentru care sambata, dupa...

- Republica Moldova, in care 1 milion de oameni au și cetațenia romana, trece printr-o grava criza politica. Guvernul Maiei Sandu, numit de Parlament, nu poate intra in cladirea Guvernului. Luni, Maia Sandu a convocat prima ședința de Guvern, ținuta in sediul Parlamentului. Cele mai noi informații despre…

- Alianta Nord-Atlantica urmareste cu ingrijorare criza politica din Republica Moldova si indeamna la calm, retinere si dialog, Consiliul Europei (CoE) solicita o ”opinie urgenta” a Comisiei de la Venetia, iar Departamentul de Stat american indeamna toate partile sa gaseasca o solutie, scrie news.ro.”NATO…

- Pavel Filip a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate in Rep. Moldova, potrivit Mediafax. Pavel Filip, care a preluat funcția de președinte interimar al Rep. Moldova, dupa suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor anticipate in data de 6 septembrie.

- Partidul Democrat din Moldova va întreprinde mai multe acțiuni pentru a nu admite ca țara sa intre în criza pe termen lung și ca sa evite alegerile anticipate. Anunțul a fost facut de catre purtatorul de cuvânt al democraților, Vitalie Gamurari, dupa ședința Biroului Permanent…