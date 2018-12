Criză politică în SUA. Democrații și republicanii, eșec în negocieri Dupa doar cateva minute intr-un hemiciclu aproape gol, Senatul a decis in unanimitate sa amane sedinta pana luni, la ora 10.00 (ora 15.00 GMT) si sa reia examinarea unei legi bugetare miercuri, 2 ianuarie, de la ora 16.00 (21.00 GMT). Impasul bugetar, care dureaza de sase zile in SUA, a fost creat de dezacordul celor doua parti cu privire la finantarea construirii unui zid la granita cu Mexicul, promis de Donald Trump si caruia i se opun ferm democratii. Atat timp cat cele doua parti nu vor ajunge la un acord, finantarea a 25% din departamentele si administratiile federale va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Democratii il acuza pe Donald Trump ca a aruncat Statele Unite in ”haos” in ajunul Craciunului - turbulente financiare, paralizia unei parti a administratiilor americane, destituirea socanta a secretarului american al Apararii -, in contextul in care nu se contureaza vreo iesire imediata din "shutdown",…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…

- De la venirea sa la putere, in ianuarie 2017, presedintele american Donald Trump, care si-a inmultit atacurile extrem de virulente impotriva mass-media, a refuzat sa participe la aceste eveniment, o ruptura fata de predecesorii sai, deopotriva democrati si republicani. Acest dineu de gala celebreaza…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea lucra cu noul Congres pentru a obține finanțare pentru construirea zidului de la granița cu Mexic, care are ca scop oprirea influxului de migranți, relateaza Reuters preluata de mediafax. In cadrul unei conferințe…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea coopera cu Congresul pentru a obtine finantare pentru zidul de la frontiera, precum si pentru a renunta la un program care ii vizeaza pe mii de tineri imigranti care nu detin cetatenie americana, relateaza Reuters. Intr-o intalnire…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a amenintat miercuri ca Senatul SUA, care va fi controlat in continuare de Partidul Republican, va investiga politicieni democrati in cazul in care Camera Reprezentantilor va lansa anchete impotriva lui.Partidul Democrat din SUA, care a obtinut majoritatea in…

- Astfel, democratii au castigat locuri mai mult decat suficiente pentru a prelua controlul in Camera Reprezentantilor, dar pierzand teren in fata republicanilor in Senat si fiind intrecuti in cateva curse electorale cruciale pentru mandate de guvernator, noteaza miercuri Reuters, care desprinde cateva…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…