Stiri pe aceeasi tema

- Data limita de formare a Guvernului expira la miezul noptii, ceea ce inseamna ca, de maine, Parlamentul poate fi dizolvat. O hotarare in acest sens a fost luata astazi Curtea Constitutionala, in urma unei sesizari a presedintelui Igor Dodon.

- Președintele Igor Dodon este obligat de Curtea Constituționala sa dizolve Parlamentul, daca nu e funcțional pâna astazi, 7 iunie, adica dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, relateaza Unimedia. Din decizia Curții Constituționale rezulta ca vineri, 7 iunie, este ultima…

- Președintele Igor Dodon este obligat de Curtea Constituționala sa dizolve Parlamentul, daca nu e funcțional pâna astazi, 7 iunie, adica dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, este obligat de Curtea Constituționala sa dizolve Parlamentul, daca nu e funcțional pana la finalul zilei de vineri, dupa 90 de zile de la data validarii alegerilor parlamentare, se arata intr-o decizie a Curții, potrivit Unimedia.Din decizia Curții…

- Daca în Republica Moldova nu se formeaza pâna duminica o majoritate parlamentara si un guvern, presedintele Igor Dodon ar urma sa dizolve parlamentul, a anuntat joi acesta la Forumul Economic International desfasurat la Sankt Petersburg, transmite

- Curtea Constituționala a examinat astazi, 15 mai, sesizarea depusa acum trei saptamani de șeful statului Igor Dodon cu privire la dreptul președintelui de a inainta candidatura la funcția de prim-ministru in cazul in care Parlamentul nu are o conducere, transmite Politics.MD cu referire la unimedia.info.