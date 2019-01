Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramane astfel in functie si incearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului in procedura Brexit.știre in curs de actualizare Citește…

- Camera Comunelor a respins la limita, miercuri seara, motiunea de cenzura depusa de opozitia laburista la adresa Guvernului Theresa May, care ramâne, astfel, în functie si încearca sa gaseasca solutii pentru depasirea impasului

- In plus, ea a afirmat și ca blocul comunitar va lua in considerare extinderea perioadei de negociere aferente articolului 50 numai daca exista un plan alternativ de iesire credibil, transmite Reuters. ''Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul…

- Partidul Laburist britanic, aflat in opozitie, a depus marti seara, in contextul respingerii Acordului Brexit de catre Camera Comunelor, un proiect privind organizarea unei motiuni de cenzura la adresa Guvernului Theresa May. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta miercuri. Citeste si Parlamentul…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Parlament, ca decizia partidului este ca la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila parlamentarii UDMR sa fie prezenți, dar sa nu voteze. "Sansele matematice nu sunt reale. Avem si noi criticile noastre destul de pertinente la adresa Guvernului.…

- Opozitia ar urma sa depuna, vineri, motiunea de cenzura "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!", demersul fiind semnat de 163 de parlamentari. PNL, USR si PMP afirma, in document, ca programul de guvernare ar trebui sa se numeasca ”Programul de Guvernare dupa anul 2021 ...”, toate…