- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Criza politica din Venezuela s-a agravat brusc saptamana…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Criza politica din Venezuela s-a intensificat cu un nivel dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat preedinte, iar ceea ce se poate petrece in continuare depinde de Statele Unite si de armata venezueleana, relateaza AFP, care prezinta principalele scenarii in acest sens, relateaza News.ro.Intr-o…

- Peste 350 de persoane au fost arestate in Venezuela in aceasta saptamana in timpul manifestațiilor organizate impotriva regimului președintelui Nicolas Madurp, a declarat vineri Inalt Comisarul pentru Drepturile omului al ONU, Michelle Bachelet, relateaza AFP.

- S-a nascut in Romania, insa a cunoscut succesul peste hotare, in telenovelele din Mexic si Venezuela. La putin timp de la debutul actoricesc din 1989, cand a aparut in telenovela ”Rubi Rebelde”, romanca Joana Benedek a ajuns sa fie una dintre cele mai iubite actrite de telenovele din lume.

- Pilotul Adrian Preda a decis sa aterizeze, in ciuda faptului ca vremea era rea, iar vizibilitatea redusa. Pilotului Adrian Preda, cat si copilotului acestuia le-au fost suspendate licentele de zbor timp de treizeci de zile de catre Autoritatea Aeronautica. Pilotul a atacat decizia in instanta,…