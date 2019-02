Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul norvegian nu il recunoaste pe liderul Adunarii Nationale, Juan Guaido, ca presedinte interimar al Venezuelei si indeamna la dialog intre parti si la organizarea de noi alegeri, transmite luni EFE. 'Norvegia are ca traditie sa recunoasca state, nu guverne', a declarat pentru agentia…

- "Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ", a declarat o sursa franceza. "Ambasada noastra a cerut protectia consulara in conformitate cu Conventia de la Viena si in special dreptul de acces'', a precizat sursa citata. Criza politica din Venezuela s-a agravat brusc saptamana…

- Doi jurnalisti francezi au fost arestati in legatura cu relatarile despre criza politica din Venezuela si ambasada Frantei actioneaza pentru eliberarea lor, a declarat miercuri o sursa diplomatica, relateaza Reuters. 'Confirmam arestarea a doi dintre compatriotii nostri in Venezuela ', a declarat…

- SUA a avertizat Venezuela ca orice amenintare indreptata impotriva diplomatilor americani sau a liderul opozitiei, Juan Guaido, va primi “un raspuns semnificativ”, transmite BBC. Consilierul pe...

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido ”presedinte” al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in ”opt zile”, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate…

- Statele Unite au cerut convocarea de urgenta a Consiliului de Securitate in urma crizei din Venezuela. Washingtonul il sustine pe liderul opozitiei, Juan Guaido, care si-a asumat conducerea tarii, si vrea sa-l schimbe pe Nicolas Maduro.

- Criza politica din Venezuela s-a intensificat cu un nivel dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat preedinte, iar ceea ce se poate petrece in continuare depinde de Statele Unite si de armata venezueleana, relateaza AFP, care prezinta principalele scenarii in acest sens, relateaza News.ro.Intr-o…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse a criticat joi pozitia tarilor occidentale cu privire la criza din Venezuela, apreciind ca aceasta demonstreaza "atitudinea lor fata de dreptul international", in timp ce SUA si aliatii lor in regiune l-au recunoscut pe opozantul Juan Guaido ca presedinte…