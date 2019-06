Stiri pe aceeasi tema

- Antonie Solomon, fostul primar al Craiovei, a anuntat joi ca s-a inscris in partidul lui Victor Ponta, Pro Romania.Robert Negoița a rabufnit - vrea reducerea numarului de ministere: 'Mai puțin cu amante, cu cumetrii' „Se pare ca, la noi, un lucru secret se afla cel mai repede. Astazi,…

- "Frica din PSD" "Dragi colegi... Daca exista, totusi, un motiv pentru care unii dintre noi mai stau cu privirea in pamant si cauta solutii acolo unde nu exista, acest motiv este frica. (...) Frica din PSD are la baza frica de PSD. Daca am fi devenit cu adevarat un partid mort, fara viitor,…

- Alianta Nord-Atlantica urmareste cu ingrijorare criza politica din Republica Moldova si indeamna la calm, retinere si dialog, Consiliul Europei (CoE) solicita o ”opinie urgenta” a Comisiei de la Venetia, iar Departamentul de Stat american

- Președintele Igor Dodon a innoptat aseara pe teritoriul ambasadei Federației Ruse care se afla in Chișinau. Mai exact, a dormit in hotelul ambasadei care se afla pe teritoriul diplomației de la Moscova, anunța portalul deschide.md

- Viorica Dancila l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite la București Hans Klemm, printre temele abordate fiind cele legate de politica interna, se arata intr-un comunicat, conform Mediafax.

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa actioneze cu multa responsabilitate si cu mult curaj in ceea ce priveste remanierea Guvernului, a declarat la RFI liderul PMP, Eugen Tomac. Acesta sustine ca nu este vorba doar despre o simpla remaniere, ci despre ”o criza politica generata de PSD”.Citește…

- Pentru pregatirea fortei de munca mediu calificate, Ministerul Educatiei Nationale a deschis dezbaterea asupra unor rute de formare profesionala care cuprind clasicele licee tehnologice si scolile profesionale. Potrivit viziunii sistemice „Educația ne unește”, in paralel cu programele de studii liceale,…

- (un fel de editorial rimat) Politica-i pe scena, la vedere Actorii joaca sincer, grav, abrupt Cu buzunarele pe dos – ce despuiere!, Doar banii circula pe dedesubt Iata-i, toți patrioți, unul și unul Se-ncaiera, se paruiesc, se-njura Și fiecare, cu talent sau fara Spune ca numai adversarul fura Spectacol…