- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis suspendarea temporara a lui Igor Dodon din funcția de președinte al țarii, în urma refuzului acestuia de a dizolva parlamentul, conform unui comunicat emis duminica de CCM. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, suspendat temporar…

- In acest context, Parlamentul s-a intrunit in sedinta extraorddinara si a hotarat schimbarea Guvernului, in fruntea executivului fiind aleasa Maia Sandu, o proocidentala. Ea a avut si sustinerea partidului lui Igor Dodon, un prorus convins. Intelegerea dintre cele doua parti a vizat ca Republica Moldova…

- Parlamentarii din Republica Moldova s-au reunut intr-o ședința extraordinara, convocata de Blocul ACUM și fracțiunea PSRM. Aceasta, in condițiile in care deputatii Blocului ACUM si cei din Partidul Socialistilor vor semna un acord potrivit caruia Maia Sandu urmeaza sa fie numita premier, scrie digi24.ro…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis sambata ca actualul Parlament de la Chișinau nu mai are dreptul sa desfașoare activitate legislativa intrucat mandatul sau se considera expirat. In consecința, deputații blocului politic ACUM și cei ai PSRM vor sa formeze o noua majoritate parlamentara…

- Sute de oameni au protestat astazi in centrul Capitalei. Acestia au cerut socoteala Blocului "ACUM" pentru criza politica din tara. Actiunile tinerilor l-au enervat pe liderul PPDA, Andrei Nastase, care manifesta alaturi de Maia Sandu, in fața Guvernului.

- Republica Moldova se îndreapta, cel mai probabil, spre o coaliție dintre Partidul Socialiștilor al presedintelui Igor Dodon și Partidul Democrat, dupa refuzul Blocului electoral ACUM de a negocia cu cele doua formațiuni, considera analiștii politici. Acest scenariu ar însemna însa,…