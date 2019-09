CRIZA petrolului ia amploare - Donald Trump a aprobat utilizarea rezervelor strategice de petrol ale Statelor Unite

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat duminica ca autorizeaza utilizarea rezervelor de petrol ale U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) daca va fi cazul si in cantitatea de care este nevoie, informeaza Reuters si AFP. "Ca urmare a atacurilor asupra Arabiei Saudite care ar putea…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins luni acuzatiile democratilor privind cazarea vicepresedintelui Mike Pence la clubul de golf Trump International din Irlanda, transmite Reuters, potrivit Agerpres."Nu am avut nimic de-a face cu decizia marelui nostru @VP Mike Pence de a-si…

- Donald Trump pune capat brusc negocierilor de pace cu talibanii, dupa atacul terorist de joi de la Kabul, in care a fost ucis si un soldat american. In acelasi atac, soldat cu 12 morti, a murit si un militar roman. In ciuda acestui lucru, decizia este surprinzatoare, pentru ca existau sansele incheierii…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca Statele Unite vor impune luni noi sanctiuni "majore" impotriva Iranului, la cateva ore dupa ce afirmase ca daca Republica Islamica renunta la programul sau nuclear, el va fi "cel mai bun prieten" al sau, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a aprobat joi un atac selectiv contra Iranului ca raspuns la doborarea de catre Teheran a unei drone americane, dar liderul de la Casa Alba a suspendat ordinul inainte ca Pentagonul sa-l execute, transmite EFE, care citeaza cotidianul The New

