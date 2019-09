Criza opiaceelor din Statele Unite - Grupul Purdue Pharma îşi declară falimentul In virtutea unui acord incheiat cu 24 de procurori federali, dar care va trebui sa fie supus aprobarii de catre un tribunal, familia Sackler va transfera "totalitatea activelor sale unui fond sau unei alte entitati stabilite in beneficiul reclamantilor si al populatiei americane", potrivit unui comunicat publicat de grupul Purdue Pharma. Acest acord va permite obtinerea sumei de 10 miliarde de dolari, pe care grupul farmaceutic american se angajeaza sa o aloce luptei impotriva crizei opiaceelor. Purdue Pharma, producatorul unuia dintre principalele medicamente contra durerilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

