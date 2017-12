Stiri pe aceeasi tema

- Liderii rusi si-au pozitionat tara in „opozitie directa cu Occidentul“, provocand ingrijorari ca relatiile dintre cele doua parti sunt la cel mai ostil nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, a declarat vineri la Moscova ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, transmite dpa.

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian, a vorbit despre relatiile dintre Turcia si Armenia si a anuntat ca protocoalele de normalizare a relatiilor semnate in octombrie 2009 de ministrii de externe ai celor doua tari vor fi anulate, potrivit Rador.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Luni, Peter Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri.Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…

- Romania, ca țara care s-a aflat de partea Irakului in lupta anti-Daesh, "are tot dreptul" sa participe la reconstrucția acestei țari, a afirmat, joi, ministrul irakian de Externe, Ibrahim Al-Eshaiker Al-Jaafari, in cadrul unei declarații comune de presa cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu.…

- "Am avut o sedinta de coalitie, am discutat si despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor din doua tururi. ALDE sutine ideea votului in doua tururi pentru alegerea primarilor. Primarii ALDE in functie ar prefera un singur tur, dar noi credem ca este mai bun pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- Șeful diplomației saudite, Adel al-Jubeir, a afirmat, duminica, in cursul unei reuniuni extraordinare a Ligii Arabe la Cairo, ca țara sa nu va sta cu "mainile incrucișate" in fața politicii agresive a Iranului, relateaza AFP. Tensiunile s-au intensificat în ultimele luni…

- Șeful diplomației poloneze, Witold Waszczykowski, s-a declarat miercuri 'șocat' de dezbaterea desfașurata în aceeași zi în plenul Parlamentului European în legatura cu situația statului de drept în Polonia și i-a acuzat pe unii

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat vineri ca, in opinia sa, prim-ministrul libanez demisionar Saad al-Hariri nu se afla in arest la domiciliu in Arabia Saudita și nu este supus unor constrangeri de circulație, relateaza Reuters. "Din câte știm, da.…

- Ministrul afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relații intre Paris și Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat în vizita oficiala în Emiratele…

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, l-a convocat de urgența pe ambasadorului sarb in Ucraina, Rada Bulatovici, anunța site-ul Ministerului de Externe al Serbiei. Comunicatul oficial al MAE sarb precizeaza ca ministrul intenționeaza sa discute cu ambasadorul sarb problemele de actualitate ale relațiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pentru a discuta ce se va întâmpla cu tara lui Kim Jong-Un, Coreea de Nord. Donald Trump a declarat în timp ce se îmbarca la bordul aeronavei prezidentiale, Air Force…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe si integrarii europene Andrei Galbur a avut o discuție telefonica cu Ministrul afacerilor externe al Statului Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. Șeful diplomației qatareze și-a exprimat regretul profund in legatura cu trecerea in neființa…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Executivul va dezbate vineri masurile fiscale propuse de ministrul de Finanțe. Șeful statului, sindicatele dar și asociații care reprezinta oamenii de afaceri s-au declarat impotriva modificarilor fiscal-bugetare. Executivul va discuta vineri, intr-o ședința extraordinara, setul de masuri fiscale anunțate…

- Serbia dorește sa iși mențina echilibrul intre Rusia și Occident, a declarat joi ministrul de externe Ivica Dacic, intr-un interviu acordat agenției Reuters. Șeful diplomației de la Belgrad a respins cererea Statelor Unite de a alege una din parți. Luna trecuta, Hoyt Yee, adjunct al subsecretarului…

- Ministrul de Externe a explicat motivele pentru care au fost retrași cei patru ambasadori. Astfel, Ambasadorul in SUA Aurel Ciocoi a fost retras din motive personale, iar in cazul lui Emilian Breneci delegat in Regatul Țarilor de Jos a expirat mandatul de ambasador. In cazul lui Iurie Renița- din Belgia,…

- La Taraclia este inaugurat astazi, 31 octombrie, Consulatul general al Bulgariei, de serviciile caruia vor beneficia cetatenii din regiune, preponderent de etnie bulgara. Anuntul l-a facut ieri seara, ministrul afacerilor externe si integrarii europene, Andrei Galbur, la o conferinta de presa, tinuta…

- “Teoretic” poate fi candidat, daca nu va fi in inchisoare pana atunci, a afirmat Dastis, potrivit apnews.com. Puigdemont ar putea fi pus sub acuzare pentru rolul pe care l-a avut in actiunile separatiste din Catalonia, care au culminat cu adoptarea in Parlamentul Cataloniei a unei motiuni…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. "Ministrul de externe este…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong Ho, a declarat in septembrie ca Phenianul analizeaza posibilitatea efectuarii "celei mai puternice detonari" a unei bombe cu hidrogen, deasupra Oceanului Pacific, in contextul tensiunilor cu Administratia Donald Trump.Amenintarea a fost reiterata…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a cerut luni 'prietenilor și partenerilor' de la Bruxelles sa faca sa avanseze negocierile privind Brexit-ul pentru a se concentra pe viitoarea lor relație comerciala, adaugand ca ambele parți trebuie sa gandeasca acum in mod creativ pentru a gasi o soluție,…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei. ”Bineînteles ca suntem îngrijorati…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat marți in vizita in orașul sarb Subotica (Vojvodina), a afirmat ca, dintre toate țarile vecine, Serbia este cea cu care Ungaria are cele mai bune relații diplomatice și comerciale, relateaza agenția MTI. Potrivit lui Szijjarto, care deține…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția liderului de la Casa Alba de a introduce noi sancțiuni Iranului. În același timp, președintele iranian, Hassan Rouhani, a spus ca țara sa își va dubla eforturile de a obține arme de aparare și ca își va extinde programul…

- Ministrul de externe nord-coreean Ri Yong-ho a avertizat ca țara sa 'va face sa ploua cu foc' asupra Statelor Unite ale Americii, in replica la 'declarațiile belicoase' ale președintelui american Donald Trump, care a amenințat recent la ONU cu distrugerea Coreei de Nord, informeaza joi EFE și AFP.…

- "Ancheta a stabilit ca cetatenii ucraineni (...) au fost in mod activ implicati in distrugerea in mod voit a proprietatilor misiunii diplomatice ruse", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoarea de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, care a precizat ca Vladimir Parasiuk, membru al Parlamentului…

- Soarta minoritatilor maghiare nu este negociabila, a declarat marti ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, care a facut un apel la Ucraina sa anuleze prevederile legii educatiei intrucat acestea incalca drepturile minoritatilor, relateaza agentia MTI. Szijjarto a reiterat faptul…

- Soarta minoritaților maghiare nu este negociabila, a declarat marți ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, facand apel la autoritațile din Ucraina sa retraga prevederile din noua lege a educației care incalca drepturile minoritaților, transmite MTI. Șeful diplomației ungare…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe. Șeful diplomației de la Moscova…

- Conform unui comunicat din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Razvan Cuc, ministrul transporturilor, a cerut inca de duminica trecuta un raport cu privire la elementele care privesc infrastructura rutiera si care ar fi putut contribui la agravarea tragicului…

- Avertismentul a fost facut de reprezentantii Corpului Gardienilor Revolutiei, trupele de elita iraniene, care au precizat ca bazele si militarii americani desfasurati in Orientul Mijlociu vor fi in pericol in cazul in care Washingtonul va lua decizia de a impune noi masuri punitive impotriva Teheranului.…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat sambata, la cea de-a 63-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare a NATO, ca este ilegal sa se decida cu privire la fragmentarea unei țari fara negocieri cu guvernul și cu statul acelei țari, informeaza agerpres.ro."Poziția noastra cu privire…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Statele Unite ca încurajeaza “provocari sângeroase” împotriva trupelor rusești și ale regimului din Siria care lupta contra impotriva teroriștilor islamiști, informeaza Press TV. Într-un…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a sustinut introducerea unui tren de mare viteza care sa lege Budapesta de Bucuresti, prin Cluj-Napoca, si a afirmat ca acest proiect ar trebui sa fie o prioritate. Peter Szijjarto a declarat, luni, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa comuna…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, considera ca Spania este, pentru Romania, un partener strategic, astfel ca, principial, tara noastra se pronunta pentru un dialog pentru a se gasi solutii la problema referendumului pentru independenta Cataloniei. Intrebat, luni, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta…

- Ambasadorul Coreei de Nord în Italia va fi expulzat în semn de protest fata de recentele teste nucleare si cu rachete balistice ale Phenianului, a anuntat duminica ministrul italian de Externe, Angelino Alfano (foto). Alfano a declarat însa cotidianului La Repubblica ca Italia…

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a fost surprins recitand primele versuri ale unui poem al lui Rudyard Kipling referitor la perioada coloniala, in timp ce se afla intr-un templu din Myanmar, alaturi de demnitari locali, aceasta, in conditiile in care Myanmar a fost colonie britanica.

- Rusia respinge orice incercare de a arunca vina pe Moscova pentru orice lucru negativ ce se intampla in SUA, a declarat Serghei Lavriv, ministrul rus de Externe, citeaza site-ul agentiei Tass, scrie mediafax.ro.

- Phenianul l-a numit “batran nebun” pe presedintele SUA, Donald Trump, acuzandu-l, in acelasi timp, ca exploateaza moartea studentului american Otto Warmbier, transmite AFP, conform News.ro. Advertisement ”Trump si clica sa, cu propaganda lor anti-RPDC (acronomul oficial al Coreei de Nord), exploateaza…