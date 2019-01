Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat, marti la Strasbourg, ca recursul compensatoriu a fost initiat de Cabinetul Ciolos, fiind o decizie „neinspirata". Dancila a adaugat ca va discutat cu ministrul Tudorel Toader pentru a analiza efectele acestuia si pentru a lua o decizie in acest sens. „Dupa cum stiti…

- Ministrul energiei Anton Anton, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici și ministrul economiei Nicolae Badalau au fost convocați miercuri, în jurul orei 12, la Palatul Victoria, pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre greva de la Complexul Energetic Oltenia. Reamintim ca minerii refuza…

- Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați de HotNews.ro, reprezentanți ai mediului de afaceri spun ca ar fi primit informații despre majorari de taxe și noi impozite din 2019 , care vor fi aprobate joi, cu cateva zile inainte de finalul anului, fara consultare și dezbatere publica.…

- Eugen Teodorovici, a anuntat, marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), ca bugetul de stat pentru anul viitor trebuie sa fie foarte bine discutat si dezbatut, in contextul in care Produsul Intern Brut (PIB) va depasi in 2019, pentru…

- Guvernul nu a hotarat inca data de la care va exista salariu minim diferentiat, desi premierul Viorica Dancila vorbea despre majorarea de la 1 decembrie. Asta inseamna ca romanii vor primi salariile marite abia din a doua luna a anului viitor, daca se va decide majorarea salariului minim pe economie…

- Guvern a adoptat, joi, ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, precizand ca va exista un capital de 9 miliarde de lei. El a subliniat ca infintarea Fondului Suveran va contribui la dezvoltarea…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Documentul trimis de Guvern Comisiei Europene spune ca salariile bugetarilor vor fi inghetate la nivelul lunii decembrie. Asta ar permite Cabinetului Dancila sa tina diferenta dintre venituri si cheltuieli sub nivelul maxim de 3 la suta din Produsul Intern Brut, limita impusa de Bruxelles. „E prima…