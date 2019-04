Criza migrației: 7,5% din populația UE nu are cetățenia țării de reședință Romania are cei mai puțini straini - 0,6% Migratia va fi una dintre temele cele mai fierbinti ale confruntarilor electorale pentru Parlamentul European, de vreme ce 38,5 de milioane de locuitori din UE (7,5%) nu aveau cetatenia tarii de resedinta la 1 ianuarie 2017. Dintre non-rezidenti, 21,6 milioane de persoane (4,2%) aveau nationalitatea unei tari terte (din afara UE), iar 16,9 milioane erau cetateni UE, potrivit datelor biroului european de statistica Eurostat, citate de AFP si Eyewitness News. Germania era tara care gazduia cei mai mult "non-nationali" (9,2 milioane), in fata Marii Britanii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

