Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, aflat joi la Pristina, a afirmat ca tarile din Balcanii de Vest au nevoie de ajutor in lupta impotriva migratiei ilegale, relateaza agentia MTI. In opinia sefului diplomatiei ungare, Organizatia Natiunilor Unite si Comisia Europeana sprijina procesul migratiei.…

- UNTRR solicita intervenția urgenta a Guvernului și Parlamentului pentru ca legislația RCA sa nu fie modificata, dar și pentru desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea RCA.„Este surprinzator…

- Adresandu-se jurnalistilor ungari pe marginea Reuniunii Asia-Europa (ASEM) de la Bruxelles, Szijjarto, intrebat despre rezultatul summitului UE din aceasta saptamana privind migratia, a declarat: ''Acolo nu va fi, pentru ca nu pot exista cote obligatorii''. Ministrul ungar a afirmat ca…

- Ministrul de externe al Republicii Serbia, Ivica Dacic, a participat alaturi de omologul sau roman Teodor Meleșcanu, la Timișoara, la o conferința internaționala privind provocarile de securitate din Balcani, eveniment organizat de Universitatea de Vest și New Strategy Center. Ministrul de Externe roman,…

- Prim-vicepreședintele a spus cu subiect și predicat faptul ca nici nu intra in discuție problema Articolului 7, ca nici nu intra in discuție activarea acestuia, pentru ca Romania este intr-o alta ipoteza, o alta situație decat Ungaria sau Polonia.In contextul discuțiilor doamna premier…

- Comisia Europeana analizeaza noua taxa speciala impusa de Ungaria organizatiilor neguvernamentale care ii sprijina pe migranti pentru a stabili daca aceasta incalca legislatia UE, a declarat joi Christian Wigand, purtator de cuvant al CE, relateaza dpa. Legea ungara, care a intrat in vigoare sambata,…

- Declaratia de independenta a Kosovo a fost unilaterala, dar Kosovo nu poate lua o decizie in privinta demarcarii frontierei in acelasi mod, deoarece asa ceva este imposibil, a declarat viceprim-ministrul si ministru sarb de externe Ivica Dacic, citat luni de Tanjug. "Nu vor fi pasi in aceasta directie…

- Lucrurile se complica in scandalul violentelor de la miting, iar oficialii incep sa isi paseze responsabilitatile. Surse participante la operatiunea din 10 august sustin ca ministrul Carmen Dan nu a prezentat evenimentele asa cum s-au petrecut.In conferinta de presa de duminica, ministrul…