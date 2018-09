Criză migranți. Trump, propunere pentru UE: Un zid! 'Inchiderea porturilor nu este o solutie si construirea unui zid de-a lungul Saharei, asa cum mi-a sugerat recent presedintele (american Donald) Trump, nu este nici ea o solutie', a declarat fostul presedinte al Parlamentului European, cu ocazia unui dejun public, marti, la Madrid.



El a continuat dand asigurari ca presedintele american i-a spus: 'Faceti un zid de-a lungul Saharei'.



'Stiti insa cat e de mare Sahara?', a adaugat Borrell, drept raspuns catre Trump, fara a preciza nici momentul, nici cadrul in care presedintele american a lansat aceasta sugestie.



