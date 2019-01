Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne francez, Christophe Castaner, a declarat ca ”50 .000, inseamna putin mai mult decat o persoana pe comuna din Franta. Aceasta este realitatea miscarii 'vestelor galbene' astazi. Asadar, putem vedea ca aceasta miscare nu este reprezentativa pentru Franta”. Purtatorul de…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a denuntat o "violenta extrema" care a ajuns sa "atace Republica" in ''actul al VIII-lea'' al ''vestelor gabene'' care a adunat 50.000 de persoane sambata in Franta si care a fost marcat de violente in mai multe orase din tara, relateaza AFP preluata de Agerpres.…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a denuntat o "violenta extrema" care a ajuns sa "atace Republica" in ''actul al VIII-lea'' al ''vestelor gabene'' care a adunat 50.000 de persoane sambata in Franta si care a fost marcat de violente in mai multe orase din tara,…

- Pe malurile Senei, in apropierea primariei Parisului, protestatarii au aruncat cu sticle si pietre in fortele de ordine care au ripostat cu gaze lacrimogene. Dupa un mars pasnic pe Champs-Elysees, "vestele galbene" s-au indreptat spre primaria Parisului de unde urmau sa mearga spre sediul…

- Philippe a declarat ca protestatarii miscarii ''vestelor galbene'' s-au radicalizat, declaratie facuta in cursul unei vizite la prefectura politiei din Paris, unde mai multi ofiteri au fost raniti. Zeci de mii de persoane au demonstrat sambata impotriva presedintelui Emmanuel Macron si a politicilor…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, l-a invitat duminica, 9 decembrie, pe presedintele american Donald Trump sa nu se amestece in politica interna franceza, dupa ce acesta a comentat printr-o serie de tweet-uri critice situatia legata de miscarea „vestelor galbene” in Franta. „Ii spun…

- Ministrul a anuntat, de asemenea, ca 1.385 de persoane au fost retinute, transmite AFP. 'Au avut loc 1.385 de retineri, la ora la care va vorbesc, si acest numar continua sa creasca. Au fost 975 de arestari si acest numar continua sa creasca', a declarat Christophe Castaner de la sediul Ministerului…

- "Rusine" autorilor violentelor - este mesajul transmis de presedintele Emmanuel Macron dupa manifestatiile "vestelor galbene" de sambata din Franta, relateaza AFP. "Multumiri fortelor noastre de ordine pentru curajul si profesionalismul lor. Rusine celor care le-au agresat. Rusine celor…