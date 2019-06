Conform deciziei emise sambata, orice act adoptat sambata in Parlament este nul, deoarece termenul de formare a organelor din Parlament a expirat vineri. „Orice acțiune și/sau act legislativ care are drept scop desfașurarea activitații Parlamentului dupa apariția circumstanțelor de dizolvare obligatorie, constituie o incalcare grava a prevederilor constituționale și sunt nule”, se menționeaza in documentul emis de Curtea Constituționala a Republicii Moldova, transmite Mediafax.

Deputații Blocului ACUM, condus de Maia Sandu și Andrei Nastase, au convocat o ședința a Parlamentului sambata,…