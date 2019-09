Stiri pe aceeasi tema

- 'Atacurile contra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita fac situatia tensiunilor din Golf si mai grava (...) Acest context face in prezent si mai restrans spatiul discutiilor', a afirmat ministrul francez de externe in cursul unei conferinte de presa cu o zi inainte de A 74-a Adunare Generala…

- Seful diplomatiei Mohammad Javad Zarif va pleca vineri dimineata spre New York unde va asista la reuniunea Adunarii Generale a ONU, conform anuntului facut joi de ministerul de externe iranian. Agentia de presa oficiala Irna informase miercuri ca membrii delegatiei iraniene care urmau sa se…

- Casa Alba nu a exclus, duminica, o posibila intalnire intre presedintele Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani, chiar daca Washingtonul a acuzat Iranul ca se afla in spatele atacurilor cu drone impotriva unor unitati majore producatoare de petrol din Arabia Saudita, transmite Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi reporterilor ca este dispus sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile privind denuclearizarea la un moment dat anul acesta, informeaza Reuters. Declaratia presedintelui SUA a fost facuta in contextul in care, luni,…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat intentia de a se intalni cu omologul iranian Hassan Rohani, 'daca circumstantele sunt corecte', dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu omologul iranian Hassan Rohani, ”daca circumstantele sunt corecte”, dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Consilierul diplomatic al presedintelui francez, Emmanuel Bonne, a fost primit miercuri, la Teheran, de presedintele Hassan Rohani, in incheierea unei zile de discutii cu oficiali iranieni, in incercarea de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 si de a aplana tensiunile dintre Iran si Statele…