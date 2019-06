Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat duminica ca se va deplasa in Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite pentru a discuta despre criza din relatia cu Iranul, dupa o noua escaladare a tensiunilor dintre Washington si Teheran, informeaza AFP. "Vom discuta despre modul de a ne asigura ca suntem toti pe aceeasi lungime de unda, precum si despre modalitatea de a organiza o coalitie internationala" in privinta Iranului, a declarat presei seful diplomatiei americane, cu putin timp inainte de a parasi Washingtonul. Mike Pompeo a precizat ca se va opri in cele doua tari, pe care le considera…