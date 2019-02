Criză în Venezuela. Maduro amenință cu un război civil Intr-un interviu acordat postului de televiziune spaniol La Sexta, Maduro a declarat ca el nu va da dovada de ”lasitate in fata presiunilor” celor care-i cer sa plece de la putere. Maduro a declarat ca nu exclude varianta declanșarii unui razboi civil, in condițiile in care presiunile externe asupra sa, pentru a se retrage de la putere, sunt tot mai mari. Intrebat daca aceasta criza din Venezuela ar putea avea drept consecința izbucnirea unui razboi civil, Nicolas Maduro a declarat ca „nimeni nu poate raspunde cu certitudine la aceasta intrebare. Totul depinde de agresivitatea și nebunia de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

