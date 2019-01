Stiri pe aceeasi tema

- Stocurile de heparina sunt pe terminate in tot mai multe spitale si deja se amana operatiile care nu sunt urgente. Criza vine tot de la producatori. Unul dintre aceștia ar putea reveni in piața abia in aprilie. Altul este in procedura de acreditare, potrivit ministerului Sanatații.

- Ministrul Sanatatii anunta, vineri, referitor la stocurile de heparina - un anticoagulant injectabil folosit de medici in timpul operatiilor, ca in Romania doi producatori detin autorizatii de punere pe piata, insa unul nu a comercializat niciodata, iar cel de-al doilea are probleme de fabricatie.

- Ministrul Energiei Anton Anton a declarat ca luni a avut loc la minister o întâlnire pe tema grevei minerilor, motiv pentru care nu crede ca Executivul nu știa despre situația de la Complexul Energetic Oltenia. "Am avut luni o discuție la Ministerul Energiei cu aproape cu toți cu care…

- Un grup de productie al Termocentralei de la Rovinari a fost oprit, miercuri dimineața. Stocurile de carbune sunt aproape epuizate si, daca minerii care sunt in greva de șase zile nu reincep munca, intreaga activitate a Complexului Energetic Oltenia poate fi blocata.

- Ne confruntam cu cea mai mare criza in spitale din ultimii 30 de ani! Afirmația a facut-o un fost ministru al Sanatații, prezent la Targu Jiu. Nicolae Banicioiu a declarat ca salariile au crescut in sectorul de sanatate, iar ca sa f...

- Stocurile de medicamente utilizate in tratarea persoanelor care traiesc cu HIV sunt extrem de scazute și risca sa nu asigure necesarul de tratament pentru cei peste 20 000 de pacienți, se arata intr-un comunicat semnat de 13 organizații neguvernamentale din Romania și Europa. Acestea au trimis premierului…

- Ministerul Sanatatii s-a sesizat de 47 de ori in ultimele noua luni pentru nerespectarea anumitor proceduri sau protocoale si a sanctionat 23 de manageri de spitale, cea mai drastica sanctiune fiind schimbarea din functie, a anuntat, luni, ministrul de resort, Sorina Pintea, informeaza AGERPRES . “Nu…

- Credeați ca lucrurile sunt complicate pe la noi? Fiți atenți ce probleme au canadienii. Dupa legalizarea marijuannei, sau a cannabisului, puteți sa ii spuneți cum vreți, lucrurile se complica. Clienții au stat la cozi chiar și cateva ore bune, in timp ce unele magazine au vandut toata marfa in prima…