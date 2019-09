Pana la 31 martie 2020 va fi suspendat exportul de medicamente cu risc crescut de discontuitate in aprovizionare. Este anuntul facut de ministrul Sanatatii Sorina Pintea care se refera la 125 de citostatice si 47 de inumosupresoare. In replica insa reprezentantii pacientilor considera ca masura nu rezolva decat temporar problema reala a pacientilor oncologici care nu-si gasesc de ani buni medicamentele care-i tin in viata.