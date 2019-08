Stiri pe aceeasi tema

- Singurele echipe ce au castigat titluri de campioana de mai bine de zece ani incoace, CSM Baia Mare si Timisoara Saracens se intalnesc in a doua etapa din faza grupelor a Cupei Romaniei. Partida se disputa sambata, de la ora 11, in Maramures. Castigatoarea va lua o optiune serioasa in a castiga grupa…

- Noua ediție a Cupei Romaniei la rugby a debutat cu doua intalniri (din cele patru programate), una caștigata de gazde, Steaua București in fața celor de la Gloria Buzau, respectiv o victorie a oaspeților, Timișoara Saracens care a invins Universitatea Cluj pe stadionul din Parcul Sportiv Iuliu Hatieganu.…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta traverseaza momente dificile. Formatia de la malul marii a fost repartizata in Grupa A a Cupei Romaniei, alaturi de Stiinta Baia Mare, Timisoara Saracens si Universitatea Cluj. In prima partida constantenii ar fi trebuit sa se deplaseze la Baia Mare, pentru meciul…

- Ca urmare a deciziei membrilor Biroului Federal, sambata, 10 august 2019, cu ocazia primei etape a Cupei Romaniei la Rugby, campioana Romaniei CSM Știința Baia Mare trebuia sa joace incepand cu ora 11.00, pe propriul teren, cu echipa CS Tomitanii Constanța. Invocand probleme financiare, Tomitanii nu…

- Echipa nationala de rugby in 7 a Romaniei Romania 7rsquo;s a participat, in Polonia, la Lodz, la etapa a doua ultima a editiei 2019 a Grand Prix prtimul esalon valoric european la rugby in 7 .Capitanul tricolorilor a fost Johnny Sola, de la Tomitanii Constanta, club care a mai avut un jucator convocat…

- Etapa a IV-a a Turului Frantei 2019, desfasurata intre Reims si Nancy (213,5 km), s-a incheiat previzibil, cu un sprint masiv. Elia Viviani (Deceuninck Quick Step) a fost omul imbatabil al zilei, reusind sa castige in premiera o etapa in Marea Bucla. Viviani confirmase pana azi in Turul Italiei si in…

- CSM Stiinta Baia Mare si CSA Steaua Bucuresti vor juca finala SuperLigii la rugby, dupa ce Steaua a învins-o pe CSM Bucuresti cu scorul de 22-15 (9-3), sâmbata, pe Stadionul Olimpia din Capitala, în a doua semifinala a campionatului, informeaza Agerpres.În prima semifinala,…

- Echipa de rugby CS Dinamo Bucuresti a invins in deplasare, sambata, pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 16-11 (10-11), intr-un meci contand pentru semifinalele grupei 5-8 ale SuperLigii CEC Bank. In cealalta semifinala, CS Universitatea Cluj a invins in deplasare ACS Tomitanii Constanta cu…