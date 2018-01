Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a solicitat convocarea urgenta a CExN al partidului, precizand ca o impune situatia din ultimele zile, la acest apel raliindu-se fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si liderul PSD Neamt, Ionel Arsene.

- Mai mulți membri PSD, printre care Gabriela Firea și Claudiu Manda, considera ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al partidului. UPDATE 10:45: Gabriela Firea: Orice solutie va reiesi va fi mai utila decat instabilitatea actuala Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita intrunirea…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Claudiu Manda considera ca actuala criza politica nu mai poate aștepta Comitetul Executiv Național de la Iași, programat la sfarșitul lunii. "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situația din ultimele zile nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Romanii…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Criza din Guvern și din PSD ar putea fi tranșata mai repede de sfarșitul lunii, pentru ca o serie de lideri ai partidului au lansat, vineri seara, apeluri pentru intrunirea cat mai urgenta a Comitetului Executiv Național. Senatorul Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control a activitații…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și al CJ Neamț, unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, solicita intalnirea de urgența a Comitetului Executiv Național al PSD, pentru a clarifica situația guvernarii, pe fondul disputei dintre Mihai Tudose și Carmen Dan.„Responsabilitatea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca membrii filialei social-democrate au solicitat, vineri seara, convocarea imediata a Comitetului Executiv National, propunand ca acesta sa aiba loc lunea sau martea viitoare, pentru a lamuri situatia din partid.

- Organizatia judeteana a PSD Vaslui solicita intrunirea de urgenta a Comitetului Executiv al partidului, in care sa fie transata situatia privind neintelegerile dintre presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. "In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din…

- In sedinta de luni, membrii Comitetului Executiv National ar trebui sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si sa solicite organizarea de urgenta a unui congres extraordinar, spune europarlamentarul PSD Catalin Ivan. Ivan apreciaza, intr-o postare pe Facebook, ca reuniunea Comitetului…

- Unsprezece judete – Alba, Sibiu, Covasna, Olt, Dolj, Braila, Ialomita, Teleorman, Giurgiu, Iasi si Vaslui – se afla in aceasta dimineata sub atentionare cod galben. In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Potrivit…

- Un accident ciudat s-a petrecut in centrul Iasului. Un autoturism elegant marca BMW a lovit zidul Casei Dosoftei. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acestea erau de Vaslui. Deocamdata nu avem informatii despre cum s-a petrecut coliziunea.…

- Petre Roman – personaj central al Revoluției și primul șef de guvern de dupa 1989 – vine la ”Interviurile Libertatea Live”, de la orele 11.00, pentru a vorbi despre momentele dramatice din urma cu 28 de ani. Implicat direct in schimbarea de putere din decembrie 1989, primul șef al Executivului Romaniei…

- MIRACOL DE CRACIUN In toata țara deja se simte magia Craciunului. Oamenii au inceput sa se solidarizeze in acte de caritate, pentru cei sarmani. La Barlad, Asociația „Nascuta Inger” care are in grija copii și batrani sarmani din trei județe – Neamț, Vaslui și Iași, condusa de Carmen Suciu, din Barlad,…

- In saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe dintre cazurile noi, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12…

- ”S-au rezolvat absolut toate problemele, marindu-se cotele care vin. (...) Domnul Florin Pandele s-a grabit putin, pentru ca noi in mometul in care dadea acea declaratie tocmai studiam si rezolvam aceasta problema. De aceea, nu cred ca acum este suparat sau isi mai mentine acel apel pentru ca lucrurile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii privind aprovizionarea cu medicamente, ca "de astazi nu mai este loc de nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat de lipsa unui medicament, iar partea cea mai blanda este plecarea acasa,…

- Potrivit IGSU, doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata din municipiul Craiova au fost suprinse sub un mal de pamant. Muncitorii sunt acoperiti in totalitate de pamant. Au fost alertate mai multe echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare…

- Guvernul a acordat ajutoare de urgența pentru zeci de familii afectate de calamitați naturale ori probleme grave de sanatate sau sociale. Astfel, a fost alocata suma de 160.000 de lei unui numar de 51 familii si persoane singure care se confrunta cu situații deosebite cauzate de probleme grave de sanatate…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, în cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel încât angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. Totodata, premierul sustine ca 2017 a fost primul…

- Opt familii din Teleorman vor primi ajutoare de urgenta din partea Guvernului in Social / 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala vor primi de la Executiv ajutoare…

- Hotararea aprobata in ședința de miercuri prevede ca ajutoarele de urgența vor fi acordate astfel: Ø 87.300 de lei pentru un numar de 18 familii aflate in situații de necesitate cauzate de incendii, din judetele: Botoșani, Olt, Suceava, Teleorman, Tulcea și Vrancea; Ø 3.500 de lei unei…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune sociala.Hotararea aprobata in ședința…

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune ...

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Senator clujean, amenintat cu moartea. Mesajul primit de politician Vicepresedintele Senatului, Mihai Gotiu (USR), a depus, vineri, o plangere penala la Sectia 5 de Politie Cluj-Napoca, reclamand ca a primit amenintari cu moartea pe o retea de socializare. Mihai Gotiu a declarat, vineri,…

- UPDATE ORA 19.58 Prefectul județului Iași, Marian Șerbescu, a declarat ca a fost revocat planul roșu de intervenție activat in urma coliziunii care a avut loc in Raducaneni intre un TIR inmatriculat in Republica Moldova și un microbuz care efectua curse intre Cozmești și Iași. Sursa foto:…

- Sezonul rece e tot mai aproape, iar coșurile de fum defecte sau necurațate pot provoca adevarate tragedii. Pompierii atrag atenția romanilor asupra acestor cauze care duc la declanșarea unor incedii devastatoare, mai ales ca numarul acestor incidente provocate de nepasarea oamenilor a crescut simțitor.…

- Am decis sa imi inaintez demisia din funcția de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atenția publica și sa deviez, chiar și pentru cateva ore, programul administrației. Mai importante și urgente sunt codul fiscal și dezbaterea relativa la legile…

- Potrivit raportarilor saptamanale, numarul deceselor din cauza rujeolei este de 35, aceasta cifra fiind inregistrata si saptamana trecuta. "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 10.11.2017 este 9.822, din care 35 de decese (9 in jud. Timis, 6…

- Dezvoltatorul centrului comercial Veranda, din zona Obor a Capitalei, va demara lucrari de extindere a mallului, la un an dupa ce a fost deschis. „In ultimele doua saptamani, am avut cinci retaileri care nu mai erau in Romania si au venit sa se uite la Veranda si arata un interes foarte…

- Pana la ora 11:00, este Cod Galben de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in județele Cluj, Salaj, Bistrița-Nasaud. Aceeași avertizare de Cod Galben este valabila in județele Olt, Dolj, Mehedinți, Brașov, Covasna, Constanța, Tulcea,…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati a marcat si in acest an, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (SSM) prin organizarea, in perioada 23 – 27.10.2017, de sesiuni de instruire, informare, constientizare, la care au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, sindicatelor,…

- 6.000 de gospodarii aveau alimentarea cu energie electrica întrerupta, luni la ora 14, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit datelor Ministerului Energiei, preluate de Agerpres. În intervalul 28 — 30 octombrie, aproximativ 25.000 de gospodarii nu au beneficiat…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi.

- "Avand in vedere lipsa de reactie a Guvernului Romaniei in ceea ce priveste solicitarea BNS de renuntare la masura de transfer a contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor, azi, 23.10.2017, membrii de sindicat BNS picheteaza sediile prefecturilor din 29 de judete si sediul Guvernului…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod Galben de ceata pentru judetele Iasi, Neamt, Botosani, Vaslui si zona joasa a judetului Bacau. Potrivit acesteia, pana la ora 12:00, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Localitatile vizate de atentionare din…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Arges, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, fac 36 perchezitii domiciliare la locuintele…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in tara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania conditiile necesare, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Romania are o problema demografica, inclusiv…