Criză în NATO. Turcia e pregătită să riposteze împotriva SUA Dupa ce Turcia a achiziționat sisteme rusești S-400, SUA au exclus-o din programul F-35 - cel mai modern avion din istorie. Mai mult, americanii s-ar pregati sa ia și alte masuri iar turcii sunt gata sa riposteze. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE CRIZA DINTRE SUA ȘI TURCIA GENERATA DE SISTEMELE RUSEȘTI ȘI RASPUNSUL TURCIEI CARE A AVERTIZAT SUA Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPREDINTRE SUA ȘI TURCIA GENERATA DE SISTEMELE RUSEȘTI ȘI RASPUNSUL TURCIEI CARE A AVERTIZAT SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a lansat joi "cea mai extinsa" operatiune aeriana impotriva Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) din Irak, ca riposta la atacul de miercuri din Erbil, soldat cu moartea unui viceconsul turc, a anuntat ministrul apararii de la Ankara Hulusi Akar, transmite vineri

- Precizarea a fost facuta la o zi dupa ce Washingtonul a exclus Ankara de la achizitia avioanelor de ultima generatie F-35 si din programul de constructie a acestora.Un purtator de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan exprimase ceva mai devreme nemultumirea Turciei fata de decizia…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca prima livrare a sistemului rus de rachete de aparare S-400 se va face in zece zile, au relatat duminica media din Turcia, la o zi dupa ce el a afirmat ca nu vor exista sanctiuni americane legate de acest acord, scrie agerpres.ro.

- Portugalia se afla in spatele unor tari precum Turcia, Serbia, Romania si Croatia in lupta impotriva coruptiei. In prezent, statul portughez este unul dintre cele 13 state care inca nu au ratificat Conventia privind coruptia si legea penala, un acord-cheie pentru lupta impotriva acestui tip de infractiuni.…

- Andrei Nastase, noul ministru de Interne din Republica Moldova, vine cu acuzații grave impotriva lui Vladimir Plahotniuc.Citește și: Considerat 'oaia neagra' de catre SUA, Huawei nu renunța la lupta pentru supremația mondiala “S-a ajuns la acest blocaj in mod premeditat, arbitrar, din…

- Livrarile de sisteme de aparare antiaeriana ruse S-400 pentru Turcia, care provoaca furie la Washington, sunt prevazute sa inceapa "in doua luni", a declarat vineri Serghei Cemezov, directorul conglomeratului militaro-industrial rus Rostec, informeaza AFP. "Totul este in ordine, cred ca…

- Curtea Constitutionala a Turciei a decis joi ca autoritatile au incalcat drepturile a doi jurnalisti care l-au criticat pe presedintele Recep Tayyip Erdogan si au fost trimisi la inchisoare dupa presupusul puci din vara lui 2016.