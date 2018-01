Stiri pe aceeasi tema

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Persoanele care sufera de gripa ar putea avea un risc de sase de ori mai mare de criza cardiaca in prima saptamana de manifestare a infectiei, conform unui studiu publicat miercuri, care confirma necesitatea extinderii pe scara larga a vaccinarii. Riscul de atac de cord este deosebit de…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Ion Tiriac critica situatia politica din ultima perioada. Afaceristul a vorbit despre efectele economice ale schimbarii Guvernului dupa doar jumatate de an si despre modul cum suntem perceputi de oamenii de afaceri si de institutiile din afara tarii.Citește și: PSD, 'detonat' din interior:…

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Criza de medici si interesul scazut al absolventilor de medicina pentru medicina de familie fac ca o buna parte din aceasta categorie de specialisti sa profeseze si dupa implinirea varstei de pensionare. In cursul anului trecut, 42 de medici de familie din judetul Suceava care au implinit varsta de…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei ”Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii…

- Vicepresedintele PSD Ionut Vulpescu a declarat luni, la intrarea in ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca este „un moment de criza” in partid care trebuie rezolvat, și a atras atenția ca exista riscul unei „manelizari” atat a actualei guvernari cat si a PSD. Și vicepreședintele Ecaterina…

- Traian Basescu a declarat, intr-o emisiune tv, ca ministrul de Interne a provocat criza "probabil indemnata de Dragnea", anuntand public schimbarea sefului Politiei Romane, cu toate ca nu avea prerogative si stiind ca premierul Mihai Tudose nu este de acord cu acest lucru. Niculae Badalau,…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana face o analiza a riscurilor pe care le travereaza Romania in 2018. Geoana atrage atenția ca aceasta criza din PSD ar putea conduce inclusiv la pierderea guvernarii de catre PSD și atrage atenția ca ”Trabantul sa nu devina trotineta”.Citește și: SURSE…

- ADIO, COZI… S-a terminat cu cozile de la Serviciul de Inmatriculari si Permise Auto sau cu listele de asteptare pentru cei care doresc sa treaca examenul teoretic pentru obtinerea unui permis. Dupa mai multe discutii si negocieri, prefectul judetului Vaslui, Eduard Popica, a obtinut transferul mai multor…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse in sectia de Primiri Urgente de la Spitalul din Baicoi. Medicul Marta Coman de la camera de garda a Spitalului Baicoi a fost filmata in ziua de Boboteaza in timp ce refuza sa interneze un pacient venit cu ambulanta de la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, bolnava…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta inceputul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii, scrie Business Insi...

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- La un deceniu dupa criza financiara, bancile europene ar putea inregistra costuri de peste 100 de miliarde de dolari, provocate de litigiile legate de politicile incorecte derulate inainte de criza financiara declansata in 2008, relateaza Bloomberg.

- Procesul secesionist din Catalonia a fost un "episod de lipsa de loialitate" fata de catalanii insisi, caci promotorii sai stiau ca nu este viabil, a declarat luni vicepresedintele guvernului conservator spaniol, potrivit Rador care citeaza Le Soir. Alianta Catalonia in comun-Podemos propune un "pact…

- „Luna decembrie este luna in care noi, parintii, achizitionam pentru copiii nostri cadouri, jucarii. O parte dintre ele se regasesc si pe site-ul RAPEX, sistemul de alerta rapida pentru jucarii neconforme”, a declarat, vineri, Paul Anghel.Acesta a explicat ca sunt numeroase jucarii periculoase…

- Conditiile restrictive aplicate prin lege Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom pun societatea in inferioritate concurentiala in raport cu ceilalti operatori aerieni, acestea produc sincope in gestionarea eficienta a bugetului de venituri si cheltuieli, existand astfel riscul de…

- ”Creșterea PIB-ului nu a fost neaparat preponderent pe consum, dar ocupa locul doi in creștere. (...) Toata aceasta creștere a consumului s-a dus pe importuri. Noi greșim fundamental pe doi indicatori macroeconomici: pe deficite. Este contraproductiv in perioadele de creștere economica sa facem deficite…

- Sefa UPU de la „Sf. Spiridon", profesorul Diana Cimpoesu, a explicat ca, pentru a corecta dezechilibrul produs de disparitia medicamentelor de pe piata, urgentistii folosesc un inlocuitor, Amiodarona. Motivul pentru care Sulfatul de magneziu, Adenozina si Verapamilul nu se mai regasesc in unitatile…

- "Decizia de a suspenda taxa clawback pentru o anumita categorie de medicamente, astfel incat pacienții sa nu mai intampine dificultați in a le gasi in farmacii, este o masura care adreseaza simptomele, nu cauza problemei. Deși salutara pentru o categorie de pacienți, aceasta masura va transfera problemele…

- Criza e cunoscuta de foarte mult timp, dar ministrul Sanatatii, Florian Bodog, nu a reusit sa o rezolve pana acum. Medicul Alexis Cochino a izbucnit in lacrimi miercuri dimineata in timp ce povestea despre cazul adolescentului care a incercat sa isi ia viata disperat ca nu poate beneficia de tratamentul…

- Pacientii cu boli autoimune cer rezolvarea crizei de imunoglobuline Pacientii cu boli autoimune cer rezolvarea de urgenta a crizei de imunoglobuline. Presedintele Asociatiei Pacientilor cu astfel de afectiuni, Rozalina Lepadatu, a precizat, pentru Radio România Actualitati, ca autoritatile…

- Radu Tudor a difuzat un video cu un gest haios al premierului Mihai Tudose. ”Ma bufnește rasul, imi cer scuze. In seara asta, prim-ministrul Mihai Tudose a scos limba la Codrin Ștefanescu. Pe fondul acestei tensiuni uriașe, al scandalurilor, al acuzațiilor ca Tudose vrea sa preia conducerea…

- Criza de pe piata de imunoglobuline a facut ca o femeie in varsta de 69 de ani sa moara sambata dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. Conducerea Spitalului sustine ca a solicitat substanta respectiva inca de acum doua luni, dar nu a primit nimic de la Unifarm.

- O femeie a murit din cauza lipsei de imunoglobulina la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Reprezentanții unitații medicale susțin ca au trimis inca de pe data de 20 octombrie comanda de imunoglobulina, insa nu au primit nimic pana in momentul de fața. Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu…

- Copiii din Ghouta de Est, regiune controlata de rebeli si aflata sub asediu la periferia capitalei Damasc, se confrunta in prezent cu cea mai grava criza de malnutritie din Siria de la inceputul razboiului in 2011, a anuntat miercuri UNICEF, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . ‘Un studiu efectuat in…

- ”Am spus deja un lucru simplu si rational pe care l-am invatat in acesti ani de politica la nivel inalt - cat timp Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor putea adopta morificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate, acceptate pe plan intern si international/…

- Conform unor surse din Patriarhia Romania, Prea Fericitul Daniel, patriarhul Romaniei și mitropolitul Munteniei și Dobrogei, va efectua, la inceputul lunii decembrie, o vizita la Moscova, la invitația Patriarhului Kirill al Moscovei si al Intregii Rusii.PF Daniel participa alaturi de alți…

- Nu trebuie sa dai fuga la medic pentru orice junghi, dar unele dureri, mai ales daca sunt insoțite de febra, nu trebuie ignorate niciodata. Afla cum recunoști simptomele care trebuie sa te trimita la specialist. O durere ascuțita intre omoplați ar putea insemna ca suferi un infarct. Aproximativ 30%…

- La nivelul municipiului Zalau sunt disponibile in prezent, potrivit statisticilor, peste 600 de locuri de munca, insa “gaura” este in realitate, cu siguranța, cu mult mai mare. Acest lucru reprezinta nu doar un semnal de alarma asupra perspectivei dezvoltarii economice a municipiului nostru, ci și o…

- Ioan Ciupilan, primrul municipiului Huși Primarul Ioan Ciupilan declara ca, de nenumarate ori, agenții economici i s-au plans de lipsa forței de munca. Deficitul este cauzat, in principal, de salariile mici. Municipiul Huși se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca. Semnalul de alarma a fost tras…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier și cancelarul Angela Merkel se vor intalni in cursul zilei de luni pentru a examina opțiunile de ieșire din criza declanșata de eșecul negocierilor de formare a unei noi coaliții de guvernare, transmite DPA. Frank-Walter Steinmeier, care și-a…

- SUA au lansat miercuri un apel "la retinere" catre liderii din Zimbabwe pentru a "permite revenirea rapida la normalitate", in timp ce armata locala l-a plasat pe presedintele Robert Mugabe in arest la domiciliu si a preluat controlul asupra Harare, capitala Zimbabwe, relateaza France Presse, conform…

- Un cunoscut avocat ii da vești teribile lui Mihai Stoica, dupa ce oficialul celor de la FCSB a fost implicat intr-un scandal uriaș intr-un club de fițe din București, potrivit dezvaluirilor facute de Gazeta Sporturilor. MM Stoica a recunoscut incidentul, insa a precizat ca nu a participat la bataie,…

- Criza declansata de demisia primului ministru libanez, Saad Hariri, este ultimul eveniment adaugat rivalitatii crescande dintre cele doua puteri regionale din Orientul Mijlociu - Arabia Saudita si Iranul- care se confrunta prin interpusi in Liban, Yemen, Irak si Siria.

- Un studiu realizat de Market Watch arata o comparatie intre cele mai mari patru bule create din 1990 pana in prezent, subliniind ca niciuna, nici macare bula tehnologica nu a avut atat de mult avant ca Bitcoin. In primele 600 de zile de la tranzactionare, bula a crescut cu peste 2000%, in…

- Criza europeana de oua se face resimtita si la Suceava, unde ouale sunt de negasit atat in marile magazine, cat si in piete. Sucevenii au ajuns sa scoata bani seriosi din buzunar daca vor sa se bucure de o omleta la micul-dejun.

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie digi24.ro.

- Prețul oualor a crescut la poarta fermei cu 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situație fiind determinata de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piața in unele state membre ale Uniunii Europene, susțin crescatorii de pasari…

- Romania se confrunta cu lipsa imunoglobulinei, iar acest fapt este cauzat de firmele producatoare, motiv pentru care Ministerul Sanatatii (MS) va cere autoritatilor bulgare sa furnizeze aceasta substanta, pana la completarea stocurilor,...