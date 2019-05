Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Libertatii avertizase ca isi va retrage toti ministrii in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va insista sa demisioneze ministrul de Interne, Herbert Kickl. Sebastian Kurz a cerut luni seara demiterea lui Herbert Kickl, unul dintre liderii Partidului Libertatii. Coalitia guvernamentala…

- Demisiile vin in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA. Partidul Libertatii avertizase ca isi va retrage toti ministrii in cazul in care cancelarul Sebastian Kurz va insista…

- Toti ministrii care sunt membri ai Partidului Libertatii (FPO, extrema-dreapta) au demisionat, luni seara, din Guvernul Austriei, in contextul crizei politice generate de presupusa implicare a vicecancelarului Heinz-Christian Strache intr-un caz de coruptie, relateaza agentia de presa APA preluat…

- Toti ministri din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin timp în urma, presedintelui tarii, demiterea ministrului de

- Toti ministrii din Partidul Libertatii (FPOe), de extrema dreapta, si-au prezentat luni seara demisiile din guvernul de coalitie din Austria, dupa ce cancelarul conservator Sebastian Kurz i-a propus, cu putin...

- Partidul Poporului (OeVP, conservator) si Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta) din Austria se afla in divergente in ce priveste continuarea guvernarii pana la alegerile anticipate, conservatorii cancelarului Sebastian Kurz cerand vehement demisia ministrului de interne de extrema dreapta,…

- Viceprimarul din Braunau am Inn, orașului austriac în care s-a nascut Adolf Hitler, a demisionat, marți, atât din funcție cât și din partidul de extrema-dreapta FPÖ, dupa ce a declanșat critici vehemente cu o poezie în care a comparat imigranții cu șobolanii, relateaza Reuters.Christian…

- Agentiile de spionaj britanica si olandeza si-au restrictionat semnificativ cantitatea de informatii pe care o impartasesc cu Viena in principal din cauza legaturilor dintre Partidul Libertatii (FPO), aflat la guvernare in Austria, si Rusia, sustine un deputat al opozitiei austriece, citat de Reuters,…