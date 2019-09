Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica are maine meci in Valea Domanului in competitia K.O. iar Mugur Gusatu nu face nicio concesie. Noul tehnician al alb-violetilor isi doreste victoria cu CSM Resita, intr-un „Derby al Banatului”, mai ales pentru ca asteapta si o schimbare de mentalitate de elevii sai. „Baietii in ghete”…

- O analiza in cifre arata ca ASU Politehnica a castigat de doua ori mai multe puncte pe arena „Stiinta” in esalonul secund, unde a jucat putin mai multe meciuri decat pe stadionul „Dan Paltinisanu”. De altfel, in noul sezon, alb-violetii au obtinut primul punct acasa tot pe arena mai micuta. Statistica…

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- Cu doar o victorie in patru partide, și cu trei infrangeri la același scor, 0-1, ASU Politehnica avea datoria morala fața de suporteri sa dea totul pe teren in fața unui adversar incomod, dar abordabil, Concordia Chiajna. Dupa 90 de minute chinuite, tabela a ramas nemodificata, 0-0. Politehnica sa intors…

- ASU Politehnica are parte sambata de un nou meci dificil in Liga 2, intalneste fosta divizonara A Concordia Chiajna. Dupa esecurile suferite pe „Dan Paltinisanu” cu Daco-Getica si Mioveni, „Baietii in ghete” spera la primul succes stagional acasa pe arena „Stiinta”. In ciuda ultimelor rezultate tehnicianul…

- ASU Politehnica va reveni pe arena din centrul orasului cu ocazia meciului cu Concordia Chiajna din etapa a V-a a Ligii 2. „Baietii in ghete” au fost nevoiti sa apeleze din nou la „Stiinta” deoarece ilfovenii nu au fost de acord cu schimbarea orei partidei de sambata. Asta in conditiile in care pe stadionul…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…