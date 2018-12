Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu cea mai grava criza a forței de munca din istoria recenta. 4 milioane de romani au parasit țara pentru a lucra dincolo de granițe, cifra de școlarizare a scazut dramatic in ultimii...

- Romania trece printr-o criza a fortei de munca iar firme din judetul Maramures sunt pe punctul de a-si muta capacitatile de productie in alta tara, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul PMP Adrian Todoran. ‘Acum, in Romania este o criza a locurilor de munca, criza observata de cei…

- Romania trece printr-o criza a fortei de munca iar firme din judetul Maramures sunt pe punctul de a-si muta capacitatile de productie in alta tara, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, deputatul PMP Adrian Todoran. "Acum, in Romania este o criza a locurilor de munca, criza observata…

- Presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, a adresat un apel vineri, la Oradea, catre toate liceele de specialitate din domeniul turismului sa se inscrie in Asociatia Liceelor Hoteliere si de Turism (ARLIHT), in vedere pregatirii fortei de munca. "Doresc…

- Deciziile Guvernului din ultimii ani de a majora salariile din sectorul bugetar si ajutoarele sociale, nu au incurajat oamenii sa munceasca si au adancit criza de pe piata fortei de munca din Romania, a spus Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, membra a CDR.

- Membrii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei, una dintre cele mai importante organizatii ale mediului de afaceri din Romania, au criticat deciziile Guvernului din ultimii ani de a majora salariile din sectorul bugetar si ajutoarele sociale, scrie Agerpres. Aceste masuri nu au incurajat oamenii sa munceasca…

- Criza fortei de munca genereaza situatii greu de imaginat in urma cu cativa ani. In zona de vest a tarii, cu greu se mai gasesc angajati... The post Situatii incredibile generate de criza fortei de munca. Angajatorii din vestul tarii fac orice pentru a-si pastra angajatii appeared first on Renasterea…

- Romania pierde mai mult de 10 miliarde de euro anual din cauza deficitului de talente (circa 6% din PIB-ul national), se arata intr-un studiu de specialitate. Mai rau decat noi sta doar Bulgaria, care pierde...