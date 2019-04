Criza forței de muncă, o afacere profitabilă. Câţi bani fac firmele de resurse umane ​Criza de pe piața forței de munca s-a transformat într-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajați. Afacerile acestora au crescut cu peste 430% din 2007 și pâna în prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile unui studiu realizat de KeysFin. Aproape 3.000 de firme activeaza în prezent în piața locala de servicii de resurse umane. Câti bani fac si topul firmelor de HR din România.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

