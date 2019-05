N.Dumitrescu Desi, statistic, rata somajului in Prahova – de 2,4% – este sub nivelul inregistrat la nivel national- 3,8% – situatia fiind valabila inclusiv la sfarsitul lunii martie a.c., in continuare in judet este criza acuta de forta de munca, atat in cazul celor cu studii superioare, cat si al muncitorilor necalificati. Practic, si anul acesta se repeta situatia inregistrata in 2018, aceea in care desi lunar sunt scoase la concurs peste 2.500 de locuri de munca, aproape jumatate dintre ele raman neocupate. Inclusiv acum cateva zile, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova…