Criza forței de muncă a dat naștere la afacerile FĂRĂ angajați Criza de forta de munca din Romania i-a forțat pe unii dintre antreprenori sa se orienteze spre afaceri de tip ″self-service″⁣, scrie ProTV. Pe romaneste, pun la dispozitia clientilor aparatura, iar acestia isi spala singuri rufele, masinile sau hainele. In final castiga toata lumea, pentru ca tarifele sunt mult mai mici. Clientii isi spala si isi usuca singuri hainele. Operatiunea dureaza o ora. Client: “E foarte, foarte convenabil atat ca pret cat si ca timp, in aproximativ o ora reusesc sa spal foarte multe haine” Proprietarii spalatoriei spun ca e mult mai usor de gestionat o astfel… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

