Criza evitata la TAROM - compania are un nou director...vechi Florin Susanu, actual director de zbor in cadrul TAROM, a fost numit director general al companiei de catre Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), acesta luandu-i locul lui Werner Wolff.



"Sedinta Consiliului de Administratie este inca in desfasurare. Deocamdata, Florin Susanu este singura propunere pentru un mandat de director general interimar pe patru luni, cu posibilitate de prelungire cu inca doua luni la TAROM", au precizat surse pentru Agerpres.



A fost numit si un nou Consiliu de Administratie al TAROM, format din Mircea Tudosie, director la Posta Romana, Sorin Paul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

