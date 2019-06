Criză educațională privind sexualitatea!? Vaticanul lansează un ghid. Se va distribui în toată lumea Vaticanul a lansat dezbaterea privind ideologia de gen, publicand un document educațional intitulat "Barbați și femei pe care le-a creat", in incercarea de a aborda ceea ce a numit "o criza educaționala". Lucrarea urmarește sa ii ajute pe profesorii catolici sa contracareze idei care "neaga diferența naturala dintre barbat și femeie" și subtitrata "Catre o cale de dialog pe tema teoriei de gen in educație". Documentul intocmit de ministerul de educației al bisericii afirma ca: "Este din ce in ce mai clar ca acum ne confruntam cu ceea ce s-ar putea numi cu exactitate o criza educaționala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna provocata de prabusirea bursei din New York in toamna anului 1929 a fost considerata cea mai mare catastrofa economica din istorie si specialiștii ȋn domeniu și cei din economie prezinta pe larg date despre impactul asupra mediului de afaceri si asupra maselor populare. Clasa politica din fiecare…

- Criza economica si umanitara din Venezuela este una dintre cele mai dramatice din istoria moderna Mai bine de jumatate din populatia tarii nu are venituri suficiente pentru a-si acoperi nevoile alimentare de baza Tara este bogata in resurse naturale, dar sanctiunile internationale tin economia la pamant,…

- Deficitul de forta de munca din Romania depaseste un milion de oameni, ceea ce inseamna echivalentul unei crize economice, intrucat tara noastra nu se poate dezvolta la adevaratul ei potential, a declarat presedintele CNIPMMR, Florin Jianu. "Dacă ne uităm la întreaga economie românească,…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si barbati. Documentul prevede noi obligații pentru angajatori, din perspectiva egalitații de șanse și de tratament intre femei și barbați in relațiile…

- Manechinul Tales Soares a murit dupa ce a cazut pe podium, la una dintre prezentarile programate sambata la Saptamana modei de la Sao Paulo, Brazilia, potrivit apnews.com informeaza mediafax. Intr-un comunicat emis de organizatori se arata ca lui Tales Soares i s-a facut rau pe podium, unde…

- Apare cea de-a treia carte a presedintelui Klaus Iohannis, "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa". Lucrarea este un ghid ce prezinta sinteza istoriei Uniunii Europene, a institutiilor care o definesc, a valorilor ei si a principalelor provocari pe care le infrunta in prezent. Volumul va putea fi…

- In anul prezent, 2019, este prevazuta o criza cum a fost in cea din 2008, deoarece condițiile actuale de piața sunt foarte diferite, cel puțin in imobiliare. Aceste speculații au fost alimentate de faptul ca exista un trend ascendent in domeniul imobiliarelor autohton inca din anul 2014, in acest context…