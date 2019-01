Criza din Venezuela: Rețeaua se strnge n jurului lui Maduro, Rusia și China protestează China și Rusia au denunțat marți noile sancțiuni americane, care strâng lațul în jurul președintelui socialist Nicolas Maduro, cu o zi înainte de noile proteste la apelul opozantului autoproclamat președinte Juan Guaido, scrie AFP.



"Autoritațile legitime din Venezuela considera aceste sancțiuni drept ilegale și ne alaturam în totalitate acestui punct de vedere", a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, care acuza Washingtonul de "ingerința flagranta".



"Ne vom apara interesele în cadrul dreptului internațional,…

Sursa articol: hotnews.ro

