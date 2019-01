Criza din Venezuela: Putin si Erdogan il sustin pe Maduro, statele occidentale incurajeaza alegeri libere

Ghenele de gunoi din oras vor fi subterane!

Actualele platforme de colectare a gunoiului menajer din Baia Mare se vor transforma in urmatorii ani. Marea lor majoritate vor fi ingropate in sol, astfel ca gunoiul nu va mai fi la vedere. Totodata, nici mirosurile emanate nu se vor mai simti la fel, in momentul in care vom trece prin preajma lor. In prima faza,… [citeste mai departe]