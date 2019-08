Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump a declarat joi ca ia în considerare posibilitatea de a declara Venezuela zona de carantina sau de a aplica o blocada, în contextul în care SUA intensifica presiunile pentru a-l determnia pe Nicolas Maduro sa renunțe la putere, scrie Reuters. Trump…

- Statele Unite studiaza posibilitatea de a sanctiona Rusia pentru sprijinul acordat presedintelui venezuelan Nicolas Maduro, caruia Washingtonul nu ii mai recunoaste legitimitatea, a afirmat miercuri un oficial american cu rang inalt, citat de AFP.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro Romania…

- Rusia va "continua sa sprijine Cuba în toate domeniile", în ciuda ostilitatii Statelor Unite, și va contribui la consolidarea economiei sale, a declarat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, aflat în deplasare la Havana, potrivit Le Figaro, citat de Rador."Vom…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …

- Canada va suspenda operațiunile ambasadei sale din Venezuela, deoarece diplomații sai nu vor mai putea obține acreditarea diplomatica, iar vizele lor vor expira, a declarat duminica ministrul canadian de Externe, scrie Mediafax, citând Reuters. Chrystia Freeland a afirmat într-un…

- Pentru a doua oara in interval de cateva saptamani, delegatii ale celor doua tabere s-au reunit in aceasta saptamana in Norvegia pentru discutii ce urmaresc gasirea unei solutii la criza politica ce afecteaza tara de mai multe luni. 'Partile si-au demonstrat vointa de a avansa in cautarea unei solutii…

- Norvegia a anuntat sambata ca reprezentanti ai guvernului si ai opozitiei de la Caracas urmeaza sa revina la Oslo, dupa o prima runda de discutii preliminare despre modalitatile de rezolvare a crizei politice din Venezuela.Intr-un comunicat, Ministerul de Externe rus a salutat continuarea…

- Rusia a acuzat Statele Unite ca incearca sa-l inlature cu forta de la putere pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro (FOTO), pe care Moscova il sustine. Rusia a trimis consilieri militari in Venezuela. "Vom continua sa rezistam tentativelor de a organiza o lovitura de stat in Venezuela, care pana…