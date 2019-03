Stiri pe aceeasi tema

- Criza din Venezuela este unul din subiectele centrale de pe agenda primei sesiuni din 2019 a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (UNHCR), care incepe luni la Geneva, relateaza DPA, potrivit Agerpres.ro.Citește și: Proteste MASIVE in Republica Moldova: Opoziția acuza FRAUDAREA alegerilor:…

- Vicepresedintele Braziliei, Hamilton Mourao, a declarat joi pentru AFP ca o interventie militara americana in Venezuela "nu ar avea niciun sens" si ca amenintarile Washingtonului sunt "retorice", transmite AFP, potrivit Agerpres. O astfel de interventie "ar fi prematura si nu ar avea niciun…

- Vicepresedintele Braziliei, Hamilton Mourao, a declarat joi pentru AFP ca o interventie militara americana in Venezuela "nu ar avea niciun sens" si ca amenintarile Washingtonului sunt "retorice", transmite AFP. O astfel de interventie "ar fi prematura si nu ar avea niciun sens. Problema venezueleana…

- Președintele Nicolas Maduro a transmis ca nu poate exclude pozibilitatea izbucnirii unui razboi civil în Venezuela, în contextul în care poziția sa este pusa în pericol din ce în ce mai mult de presiunea internaționala, relateaza BBC. Într-un interviu televizat,…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- Donald Trump a reafirmat ca recursul la armata americana în cazul crizei din Venezuela este "o opțiune" avuta în vedere în fața crizei politice care afecteaza țara latino-americana, scrie AFP.Întrebat, într-un interviu cu televiziunea americana CBS difuzat…

- Nicolas Maduro a spus, luni, ca va da in judecata SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva grupului petrolier venezuelean PDVSA, acuzandu-l ca este "un vehicul al coruptiei". "Am dat instructiuni precise presedintelui PDVSA pentru a angaja actiuni politice, legale in tribunalele…

- Criza politica din Venezuela s-a intensificat cu un nivel dupa ce opozantul Juan Guaido s-a autoproclamat președinte, iar ceea ce se poate petrece in continuare depinde de Statele Unite si de armata venezueleana, relateaza AFP preluat de news.ro, care prezinta principalele scenarii in acest sens.Intr-o…