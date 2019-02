Stiri pe aceeasi tema

- Franța îl va recunoaște pe liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, drept președinte interimar daca Nicolas Maduro nu anunța pâna duminica seara organizarea unor alegeri prezidențiale, a declarat ministrul francez pentru afaceri europene, transmite Reuters.”Daca, pâna…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca Rusia nu il recunoaste drept presedinte al Venezuelei pe liderul opozitiei de la Caracas, Juan Guaido, transmite Reuters. Guaido, care s-a autoproclamat sef al statului pe 23 ianuarie, a declarat joi agentiei Reuters ca a trimis…

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- Atasatul militar al Venezuelei la Washington, col. Jose Luis Silva, a declarat sambata ca nu-l mai recunoaste pe Nicolas Maduro drept presedinte legitim al tarii si a facut apel la "fratii militari" sa-l sustina pe presedintele autoproclamat Juan Guaido, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a cerut armatei sa treaca de partea lui impotriva presedintelui Nicolas Maduro, sa-i indeparteze pe cubanezi din randurile sale si sa permita intrarea ajutorului umanitar in tara, relateaza dpa. "A venit momentul sa fiti de partea…

- "Frate Maduro, tine-ti capul sus, Turcia este alaturi de tine!", i-a spus seful statului turc lui Maduro in cursul acestei convorbiri telefonice, potrivit purtatorului de cuvant al presedintiei turce Ibrahim Kalin.Kalin a distribuit de asemenea pe Twitter hashtag-ul #NoisuntemMADURO in…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…