- Australia îl recunoaște pe președintele Adunarii Naționale a Venezuelei, Juan Guaido, ca președinte interimar al Venezuelei pâna la desfașurarea alegerilor, a declarat ministrul australian de externe luni conform AFP.Recunoașterea lui Guaido de catre Australia vine dupa gesturile…

- Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii pentru agentia franceza de stiri, dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care…

- Dupa ce Franta, Spania, Germania si Marea Britanie s-au declarat pregatite sa-l recunoasca pe opozantul Juan Guaido drept presedinte al Venezuelei, in termen de opt zile, in cazul in care nu se convoaca alegeri pana atunci. Venezuela a respins ultimatumul europenilor, a declarat seful unei diplomatii…

- Familia Regala a avut in anul 2018 un amplu periplu intern si international, insumand 375 actiuni publice in Capitala si in comunitati din tara, pe teme militare, diplomatice, economice, educationale, sociale, sportive, de sanatate, stiintifice si artistice si 14 vizite in strainatate. Dintre acestea…

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Peste jumatate dintre europeni doresc ca mai putini imigranti sa se mute in tarile lor, conform unui sondaj Pew Research Center, publicat luni, scrie Politico, conform news.ro.Sondajul a fost efectuat pe cetateni din 10 tari UE – Grecia, Ungaria, Italia, Germania, Suedia, Polonia, Franta,…

- Romania a avut a treia mare creștere de producție agricola din UE, in 2017, cu 13,6%, dupa Estonia (18,2%) și Irlanda (13,6%), urmata de Marea Britanie (12,6%) și Polonia (11,1%), informeaza Eurostat, conform Mediafax.Romania se situeaza pe locul 8 in uniune in topul valorii totale a producției…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…