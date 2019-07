Grupul de la Lima - compus din 12 tari latinoamericane si Canada - a cerut marti comunitatii internationale sa faca "un mare efort" pentru a organiza alegeri in Venezuela, a carei criza ameninta "securitatea" planetei, informeaza France Presse. "In timp ce o dictatura este exercitata in Venezuela, toate democratiile noastre sunt slabite intr-un anume fel. Situatia pe care o traverseaza Venezuela ameninta pacea si securitatea regionale si compromite de asemenea securitatea internationala", a declarat seful diplomatiei argentiniene Jorge Faurie in deschiderea reuniunii Grupului de la Lima desfasurata…